FRA 40 TIL 15 PROSENT: Helseminister Bent Høie besøkte i 2018 Halden DPS for å høre om hvordan de hadde jobbet for å få ned antall avviste henvisninger. Foto: Therese Alice Sanne / VG

Nær 1 av 4 avvist i psykisk helsevern i fjor

32.000 barn, unge og voksne som ble henvist til behandling for psykiske problemer i 2020, fikk ikke innpass hos spesialisthelsetjenesten.

Av Kari Spets

Publisert: Nå nettopp

23 prosent av henvisningene til psykisk helsevern ble avvist i 2020, mot 22 prosent i 2019, opplyser Helsedirektoratet til VG.

Hovedvekten av tilbudet er barne- og ungdomspsykiatriske klinikker (BUP)/distriktspsykiatriske sentre (DPS) for voksne.

Det er der henvisninger mottas og vurderes, mens fastleger i hovedsak henviser.

IKKE ALLE SKAL HA HJELP DER, MEN: Visepresident i Psykologforeningen, Rune Frøyland, sier at 23 prosent synes å være mye. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Visepresident i Psykologforeningen, Rune Frøyland, sier til VG at det er rimelig å anta at de to instansene i en del saker har ulike vurderinger av om en pasient har behov for hjelp, men:

– At dette er tilfelle i så mye som 23 prosent av sakene; at nær en av fire blir avvist, synes mye.

Fakta: Avviste henvisninger per fylke 2020 I prosent Voksne: Rogaland: 27 (1787 av 6581)

Agder: 27 (1700 av 6408)

Vestfold og Telemark: 26 (2369 av 9207)

Oslo: 25 (3920 av 15.588)

Vestland: 25 (3133 av 12.653)

Innlandet: 23 (1627 av 7003)

Trøndelag: 22 (2158 av 9699)

Viken: 22 (4892 av 22.196)

Troms og Finnmark: 22 (1073 av 4879)

Nordland: 22 (1024 av 4710)

Møre og Romsdal: 15 (591 av 3978) Barn/unge: Møre og Romsdal: 28 (523 av 1859)

Viken: 25 (2075 av 8254)

Nordland: 24 (422 av 1782)

Trøndelag: 23 (644 av 2793)

Vestland: 22 (976 av 4415)

Agder: 21 (470 av 2212)

Oslo: 19 (624 av 3226)

Vestfold og Telemark: 18 (561 av 3043)

Innlandet: 17 (365 av 2201)

Rogaland: 17 (635 av 3651)

Troms og Finnmark: 11 (208 av 1858) Kilde: Tall fra Helsedirektoratet Vis mer

Totalt 138.449 barn, unge og voksne ble henvist i fjor. Av disse fikk 31.840 ikke hjelp i spesialisthelsetjenesten.

21 prosent (cirka 7500) barn og unge ble avvist, mens tallet for voksne er 24 prosent (cirka 24.000).

Få med bra inntrykk av psykisk helsehjelp

Nylig ble Helsebarometeret for 2019 offentliggjort, en årlig undersøkelse gjennomført av Kantar TNS. Mer tilgjengelig psykisk helsehjelp er hva flest (26 prosent) ser som det viktigste temaet innen helse i kommende stortingsvalg.

Kun elleve prosent har et bra inntrykk av helsetjenestetilbudet som gis til personer med psykiske plager (se faktaboks).

Svar fra undersøkelsen Hvilket inntrykk har du av helsetjenestetilbudet som gis til personer med psykiske plager? Vet ikke: 13 prosent

Svært bra: 1 prosent

Ganske bra: 10 prosent

Både og: 38 prosent

Ganske dårlig: 24 prosent

Svært dårlig: 13 prosent Innenfor helse, hvilket tema vil være viktigst for deg i stortingsvalget høsten 2021? Mer tilgjengelig psykisk helsehjelp: 26 prosent

Sykepleiermangel: 25 prosent

Bedre helsetjenester til eldre: 17 prosent

Bemanningssituasjonen i fastlegeordningen: 15 prosent

Privatisering av helsetilbud: 4 prosent Kilde: Kantars helsepolitiske barometer for 2021 Vis mer

Samtidig har 56 prosent tillit til at en psykolog kan hjelpe hvis man har psykiske helseplager, og 79 prosent ville ha ønsket å prøve psykologhjelp for å unngå sykemelding ved psykiske helseplager.

VG spør helseminister Bent Høie hva han tenker om disse tallene. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen skriver følgende i en e-post til VG:

– Koronapandemien har ført til ekstra belastninger for mange, ikke minst psykisk syke. Det tror jeg reflekteres i årets helsepolitiske barometer. Vi tar disse funnene på alvor, og ser at det fortsatt er behov for en kraftfull satsing på psykisk helse.

Fem prosent med plager i muskler/skjelett avvist

Per Arne Holman har forsket på prioritering av henvisninger til psykisk helsevern ved Universitetet i Oslo.

Ved en gjennomgang av data fra Norsk pasientregister fant han i 2017 at fem prosent ble avvist innen ortopedi (plager i muskler/skjelett), mens det innen psykisk helsevern var vanlig med 25–30 prosent, noen tilfeller opp mot 50 prosent.

URIMELIG: Helseøkonom og forsker Per Arne Holman mener det er urimelig at pasientene ikke får de samme mulighetene som i somatikken. Foto: Privat

Forskningen er gjentatt flere ganger og fulgt opp blant annet av konsernrevisjonen i Helse sør-øst.

– Det er min oppfatning pasienter i psykisk helsevern oftere avvises etter å kun ha lest henvisningsbrevet. De blir sjeldnere undersøkt klinisk enn i somatikk, sier han.

– Urimelig

Holman forteller at det innen somatikken brukes veldig mye ressurser på å avkrefte sykdom, selv om indikasjonene for henvisningen er svak. Pasienter får snakke med lege og får billeddiagnostikk og blodprøver. Mange henvisninger avsluttes etter én kontakt.

Han mener det er urimelig at pasientene i psykisk helsevern ikke får samme mulighet.

– Min anbefaling er å gi mulighet til et ansikt til ansikt-møte innen fire uker for tilstander det ikke haster mer med.

– Kunne kastet krone og mynt

les også Nær tredobling av angst og depresjon under pandemien: Her er psykiaterens råd

Holman og kolleger har over fem år undersøkt om henvisninger innen psykisk helse vurderes likt. De har sendt ut de samme henvisningene til et større antall spesialister og DPS-er og bedt dem svare på om disse har rett til helsehjelp.

– Det er akkurat det samme nedslående resultatet hver gang: De er i stor grad uenige. Det er nesten så ille at du kunne kastet krone og mynt.

Han påpeker at de er enige om de mest og minst alvorlige tilfellene. Holman understreker at det ikke er spesialistenes feil at det blir slik.

Digital løsning kan gi pasienten en stemme

Holman er analysesjef på Lovisenberg sykehus i Oslo. Sammen med psykolog Even Halland og klinikksjef Andreas Joner har han funnet en potensiell løsning, som de håper å innføre på DPS-en i 2021:

Når en henvisning mottas, sendes det automatisk en sms til den henviste hvor de kan svare på symptomer, plager, opplevelse av tilstanden, hva de ønsker hjelp til samt at de kan utdype i et fritekstfelt.

les også Olav om å bli avvist i psykisk helsevern: – Følte meg på utsiden av systemet

– Som i somatikken er det sikkert er en stor andel som strengt tatt ikke har behov for spesialisthelsetjeneste, men det er viktig at pasientens oppfatning blir hørt.

Kommunale tilbud for lettere lidelser

I Helsedirektoratets prioriteringsveileder står det at pasienter med lettere depresjon eller angst ikke har rett til helsehjelp i psykisk helsevern.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til VG det viktigste er at den enkelte får hjelp på rett sted.

– Da må fastlegen, kommunen og spesialisthelsetjenesten samarbeide godt, og ha oversikt over de ulike tilbudene.

les også Rutinesvikt i kommuners oppfølging av selvmordsforsøk

Frøyland i Psykologforeningen sier til VG er ikke slik at alle skal ha hjelp fra spesialisthelsetjenesten, og lettere lidelser skal det kunne gis tilbud til kommunalt.

– Et prinsipp om tidlig hjelp og hjelp nært der folk bor, det vil si kommunale tjenester, er et godt prinsipp.

Problemet, mener Psykologforeningen, er at kommunale tilbud – og spesialisthelsetjenestens – er underdimensjonert i forhold til befolkningens behov.

Her kan du få råd og informasjon om det offentlige tilbudet På siden Velg behandlingssted kan du sammenligne ventetider og antall utførte undersøkelser og behandlinger. I veiviseren får du forklaring på hvordan du går frem når du skal velge og/eller bytte behandlingssted. For spørsmål: Ring 23 32 70 00. For råd og veiledning: Ring 800 41 004. Pasientrådgiverne er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har taushetsplikt. De kan gi informasjon om spesialisthelsetjenestens tilbud: Ventetider og behandlingstilbud ved: offentlige sykehus.

private behandlingssteder med avtale med et regionalt helseforetak.

private behandlingssteder med godkjenning av Helfo.

avtalespesialister (psykolog eller legespesialist.) Ordningen Helse og arbeid. Hvordan du går frem for å bytte sykehus. Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten (Telefonen er åpen alle hverdager klokken 08:00–15:30.) Kilde: Helse-Norge/Helsedirektoratet Frivillige organisasjoner: Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Røde Kors kan nås på 800 33 321. Samme telefonnummer går til Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for deg under 18 år. Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder. Vis mer

Dette er helseøkonom Per Arne Holman enig i:

– Staten har investert i kommunepsykologer, men behovet er ikke i nærheten av å være dekket.

Departementet: – Bevilget betydelige midler

Fra 2020 ble det lovpålagt å ha psykologkompetanse i kommunene. Helse og omsorgsdepartementet opplyser til VG at 93,7 kommunene hadde fått på plass psykologkompetanse innen utgangen av 2019, og at antallet har økt fra 130 til mer enn 600 siden 2013.

– Vi har fra 2013 til 2019 bevilget betydelige midler for å rekruttere flere psykologer. Vi jobber også for å bygge ut kommunale lavterskeltilbud. Et eksempel på dette er Rask psykisk helsehjelp – et gratis lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp uten lang ventetid og uten henvisning, skriver statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet.