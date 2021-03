VIL NEDSETTE KOMMISJON: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha slutt på det han kaller lederlønns-galoppen. Foto: Odin Jæger

Støre krever lønnsfrys for ledere – og politikere

Ap-leder Jonas Gahr Støre krever lønnsfrys for toppledere både i statlige og private selskaper. Han vil også fryse egen lønn.

Av Bjørn Haugan

– Vi er midt en gigantisk krise, med hundretusener permitterte og ledige og hvor livsverk legges i grus. I en slik situasjon må topplederne og deres selskaper forstå at de ikke kan bevilge seg store lønnsøkninger og bonuser, sier Støre til VG.

– Vi oppfordrer derfor til lønnsfrys for ledere: Norske ledere tjener allerede godt og bør ikke øke lønnen sin i den situasjonen landet og arbeidsmarkedet er i, sier Støre.

Han sier de vil ta initiativ til at politikerne skal vise vei.

– Vi vil ha en lederlønnskommisjon som også skal se på lønningene til politikere og mener lønningene til stortingsrepresentantene bør fryses mens kommisjonen jobber. Det bør skje nå, i solidaritet med alle som sliter.

– Forskjellene øker

Det har i det siste vært fokus på lønnsforskjeller.

Blant annet DNB-sjef Kjerstin Braathen, som tjente 13,7 millioner kroner i 2020.

Også Coop har kommet i fokus.

Støre sier kravet om lønnsfrys gjelder uavhengig av om bedriften går bra eller dårlig.

– Er du en av de heldige som har et selskap som går bra, som for eksempel i dagligvarebransjen, bør du heller investere i dine ansatte som har en snittlønn under 400 000, eller i fremtidig utvikling av bedriften.

VIL HANDLE: Jonas Gahr Støre sier det kommer en lederlønnskommisjon hvis han blir statsminister. Foto: Odin Jæger

Han legger til:

– Forskjellene i Norge øker. Mens de på bunnen av lønnsstigen har opplevd å tape kjøpekraft fra år til år, stikker de på toppen ifra, med økte lederlønninger, store gevinster fra børsoppgangen og skattekutt fra regjeringen.

– Kan kreve det av ledere i staten

Støre sier de ikke bare vil oppfordre, men handle.

– Vi kan ikke overstyre norsk næringsliv, men vi kan sende et signal. Og vi kan kreve det av ledere i staten.

Han sier at regjeringspartiene bør se at den akutte krisen øker ulikheten og gjør det nødvendig å ta grep for å bremse lønnsfesten for ledere i det offentlige og i selskaper der staten har eierandel.

– Regjeringen har tidligere stemt ned vårt forslag om en lederlønnskommisjon, men det er lov å ta til fornuft i den alvorlige situasjonen landet er – som de selv beskriver på hver eneste pressekonferanse, sier Støre.

– Kontroll over lederlønnsgaloppen

Og han lover at det kommer hvis det blir regjeringsskifte.

– Da vil vi nedsette en lederlønnskommisjon for å få kontroll over lederlønnsgaloppen. Når sjefer i helseforetak tjener åtte ganger mer enn helsearbeidere, er det ødeleggende for moralen både nå og i den gjenreisningen av landet vi skal gjennom.

– Hvordan skal dere bli kvitt den økende tendensen igjen til bruk av bonuser?

– Det blir en viktig oppgave for kommisjonen. Bonus er noe som gjelder for de få og er fremmed for de ansatte som bidrar til resultatet. Bonuser er en kraftig driver av økonomiske forskjeller.

– Hva er ditt budskap til DNB-styret, som fastsetter lønnen?

– De og alle andre styrer må forstå signaleffekten av store forskjeller i lønn mellom toppsjefer og ansatte. Hvis de ikke setter på bremsen må vi gjøre det.

NHO vil ha lederlønn-moderasjon

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO sier at det må tas hensyn til at coronapandemien har gitt tilbakeslag for sysselsettingen og aktiviteten i næringslivet.

KREVER MODERASJON: Nina Melsom i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) krever ledermoderasjon. Foto: Frode Hansen

– 2021 bør være året for moderasjon, slik at arbeidsplasser og bedrifter blir reddet. Kravet om moderat lønnsutvikling gjelder alle deler av arbeidslivet, fastslår hun.

– NHO har derfor oppfordret bedriftene om at også ledelsen skal gis en lønnsutvikling på linje med hva som ellers avtales i arbeidslivet.

– 1,6 prosent

DNB-styreleder Olaug Svarva svarer slik:

– Det er forståelig og helt greit at det er debatt om norske topplederlønninger. Norske toppledere i de største selskapene er godt betalt, og det gjelder også konsernsjefen i DNB.

Hun legger til:

– Vi er inne i et krevende år for mange. Derfor er lederlønnsoppgjøret i DNB er gjennomført innenfor en ramme på 1,6 prosent.