Smittet i Ås hadde 43 nærkontakter: − Helt fryktelig

Kommuneoverlegen i Ås er oppgitt over at unge smittede i kommunen har for mange nærkontakter og bryter karantenen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– En av dem som fikk bekreftet positiv prøve på søndag har hatt 43 nærkontakter, sier kommuneoverlege Sidsel Storhaug til Ås Avis mandag.

Hun forteller til VG at hun synes det er helt utrolig.

– Det har vært helt fryktelig i påsken. Det kan ikke bli verre enn det har vært nå. Jeg er forberedt på det verste, sier Storhaug om situasjonen.

Hun forteller at nærkontaktene til den smittede personen med 43 er fra påskeuken.

– Det er ikke sånn det skal være. De har sin familie, tanter og onkler, venner, venners familie, kjæreste og kjærestens familie.

Storhaug forteller at hun er bekymret for helsen til smittesporerne i kommunen. Hun mener systemet kan rase sammen når enkelte har så mange nærkontakter.

– Hver og en av nærkontaktene må spores opp og kontaktes. Alle trenger en forklaring på hvordan de skal oppføre seg. Da blir det mye om man skal snakke med 43 personer, sier hun.

Kommuneoverlege i Ås, Sidsel Storhaug. Foto: Privat

– Altfor mange kontaktpunkter

Likevel forteller hun at det ikke er uvanlig at ungdom i kommunen har mange nærkontakter.

– Dette eksempelet er ikke enestående i det hele tatt. Det er mange ungdom som har altfor mange kontaktpunkter.

Mange av personene skal ha fått nærkontakt gjennom bilkjøring.

– Det er sikkert noen unge som nettopp tatt sertifikat, og som kjører folk som en drosjesjåfør. Det er mye forflytning hit og dit, sier kommuneoverlegen.

Hun forteller også om en annen hendelse fra denne uken, der en mann har dratt på besøk til kjæresten mens han ventet på svaret på coronaprøven. Den viste seg å være positiv.

Det er ikke bare innendørs og i bilen smitten spres.

– Vi har også eksempler på folk som er smittet av naboen som de har snakket med når de har vært ute på tur, legger hun til.

Smittesporerne har taushetsplikt

Kommuneoverlegen i Fredrikstad fortalte mandag til VG at de har hatt utfordringer med at smittede ikke har ønsket å oppgi alle nærkontaktene sine.

– Vi har ikke sett dette før. Det har kun vært akkurat nå den siste uken, sier kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug.

Kommuneoverlegen i Ås tror at mange unge ikke er klare over at de må vente en stund på å få vaksine hvis de blir smittet nå.

– Hvis ikke folk passer seg må de vente i tre måneder for å få vaksine. Derfor er det så viktig at vi gjør en innsats og ikke slapper av med smittevernet nå.

Hvis du er smittet må nærkontaktene dine ringes. Men smittesporerne forteller ikke nærkontaktene hvem som er kilden til smitten. De har taushetsplikt og informerer ikke om hvem de har vært i kontakt med, kun dato, for å kunne informere om lengde på karantenetid og ideelle testtidspunkter.

– Alle som er involvert i smittesporing må overholde taushetsplikten ved håndtering av personopplysninger, opplyser FHI på sine nettsider.

Rettelse: VG skrev først at det var en smittet elev som hadde 43 nærkontakter. Tirsdag opplyser imidlertid kommuneoverlege Storhaug at det ikke var en elev, men en ung, smittet person i kommunen som hadde 43 nærkontakter. Tittel, bilde og ingress i saken ble endret klokken 12.44 tirsdag, 6. april.