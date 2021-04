SKUDDSKADER: Vinduet til boligen der skyteepisoden fant sted. Foto: Tor Erik Schrøder

Mann skutt i Kristiansand: − Vitne hørte skudd og skrik

Politiet har pågrepet en mann i 20-årene og siktet ham for drapsforsøk etter en skyteepisode i en tomannsbolig i Kristiansand søndag morgen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt overfor VG.

Det var klokken 06.39 søndag morgen at politiet ble varslet om at en mann var skutt i en tomannsbolig i Kristiansand. Varsleren som kontaktet politiet bor i boligen.

– Vedkommende fortalte at en person var blitt skutt og at gjerningspersonen oppholdt seg på stedet en stund, før han satt seg i en bil og kjørte fra stedet. Varsleren fortalte også at hun hadde hørt skudd bli avfyrt og skrik. Det var også andre naboer som ringte inn og sa at noe skjedde, sier Repstad.

En drøy halvtime etter at politiet ble varslet om skyteepisoden, klokken 07.10, fant en politipatruljen bilen til den da mistenkte gjerningspersonen et stykke unna åstedet, i gamle Søgne kommune.

– Personen satt i bilen og ble beordret ut. Han etterfulgte politiets anmodninger og ble pågrepet uten dramatikk. Han er foreløpig ikke avhørt, sier operasjonslederen.

HUNDEPATRULJE: Politiet i arbeid ved åstedet. Foto: Tor Erik Schrøder

Fraktet til sykehus

Den fornærmede personen, også det en mann i 20-årene, ble kjørt raskt til sykehuset i Kristiansand i ambulanse.

Han var ved bevissthet da han ankom sykehuset, men politiet har foreløpig ikke fått oppdatert status på hans helsetilstand - utover at han undersøkes.

Operasjonslederen ønsker foreløpig ikke å svare på spørsmål om antall skudd som ble avfyrt, om politiet har tatt beslag i våpenet som ble brukt, hva slags våpen som ble brukt eller om bakgrunnen for at skuddet ble avfyrt.

– Vi har ikke gjennomført noen avhør av hverken siktede, fornærmede eller vitner, så dette er det for tidlig å si noe om, sier Repstad.

Operasjonslederen vil heller ikke svare på spørsmål om de involverte mennene er kjenninger av politiet fra tidligere saker.

Søndag formiddag er kriminalteknikere på vei til åstedet hvor skyteepisoden fant sted, samt til stedet der siktedes bil og siktede ble funnet.

– Vi vil snart avhøre vedkommende som varslet politiet, sier Repstad.