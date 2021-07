PASS PÅ: Sigrid Viste oppfordrer alle syklister til å sjekke syklene sine, både forhjul og bakhjul, for å forhindre flere ulykker. Foto: Politiet

Politiet advarer mot livsfarlig trend: − I verste fall kan du få fengselsstraff

Så langt har ingen i Agder politidistrikt blitt tatt for sykkelsabotasje. Nå oppfordrer politiet folk til å anmelde slike saker.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Siden august i fjor har Politiet i Agder fått inn meldinger om forhjul på sykler som plutselig har løsnet.

– Vi har ikke statistikk på hvor mange rapporteringer vi har fått eller hvor mange saker som er anmeldt. Det er nok en del mørketall, sier Sigrid Viste i Politiets Nettpatrulje i Agder til VG.

Politiet ser sykkelsabotasjene i sammenheng med en TikTok-trend hvor barn og unge løsner skruer på sykler til ukjente personer, og filmer når de sykler og faller.

Viste påpeker at sykkelsabotasje er en trend nasjonalt.

Nå jobber politiet med en sak der et barn måtte kjøres i ambulanse til sykehus med alvorlig skade i ansikt og hode, på grunn av at forhjulet på sykkelen løsnet.

Dette er en av sakene som har blitt anmeldt. Gjerningspersonen er fortsatt ukjent, men politiet holder på å etterforske hendelsen.

– Mange anmelder ikke saken fordi de ikke tror det vil føre til noe. De orker ikke bryet, sier Viste.

Kan få alvorlige konsekvenser

Så langt har ingen i Agder politidistrikt blitt tatt for sykkelsabotasje. Derfor oppfordrer politiet folk til å anmelde sakene. I tillegg kan anmeldelsene føre til at de får kartlagt hvor stort omfanget av slike saker er.

– Det kan være vanskelig å se sammenhengen i sakene, når folk ikke rapporterer til oss. Når vi er klar over problemet blir det enklere å advare andre, sier Viste.

Viste oppfordrer folk til å si ifra til politiet dersom de ser videoer på TikTok der folk skader seg på sykkel. De har ikke sett mange slike videoer.

– Mange har nok trodd at det har vært en feil med sykkelen deres, og ikke tenkt på at det kan være en trend. De har kanskje ikke visst at noen har gjort det med vilje, sier hun.

Viste synes det er en skremmende trend. Politiet har blant annet tatt kontakt med et sykkelverksted som kunne bekrefte at skadene mest sannsynlig ikke kunne skjedd av seg selv.

– Folk ser på det som en spøk og «challenge», og hiver seg på. Men slik sabotasje kan få alvorlige konsekvenser.

Det er vanskelig å si hvilken straff folk kan få dersom de ødelegger en sykkel med vilje og noen blir påført betydelig skade.

– I verste fall kan du få fengselsstraff, sier Viste.

Fest hjulene med strips

Siw Anita Steffensen er en av flere som har opplevd sykkelsabotasje. For snart to uker siden var sønnen (12) hennes på vei hjem fra siste skoledag, da han la merke til at bakbremsen var kaputt.

Sønnen var elev på Hånes skoleenhet i Kristiansand. Rektoren ved skolen, Thomas Dyrdahl, sier til VG at han kjenner til tre tilfeller av sykkelsabotasje.

– Jeg vet ikke hva årsaken til dette er, men jeg håper og tror at det handler mer om hærverk enn om å skade folk, sier Dyrdahl.

Alle tre gangene har ødeleggelsene blitt oppdaget før noen har blitt skadet.

Han vet at andre skoler i Kristiansand har opplevd lignende hendelser. Ifølge Viste skjer sykkelsabotasje stort sett i skoleområder.

– Dette kan få store konsekvenser. Hvis noen opplever sykkelsabotasje, må de si ifra. Vi må få en stopp på dette fenomenet, sier rektoren.

les også Politiet advarer mot livsfarlig trend: – Det kunne gått skikkelig galt

Politiet oppfordrer alle syklister til å sjekke syklene sine, både forhjul og bakhjul, for å forhindre flere ulykker, spesielt hvis sykkelen har stått uten tilsyn.

I tillegg bør foreldre og foresatte snakke med barna sine om at dette ikke er en morsom spøk. Viste oppfordrer også syklister til å sikre sykkelen sin for å unngå at hjulene løsner helt.

– Det går an å feste sykkelhjulene med strips. Da vil hjulene holde bedre på plass.