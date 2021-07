Det kan bli nye tropenetter de neste dagene. Fra Røssesundet på Tjøme denne uken. Foto: Thomas Andreassen, VG

Varsler tropenatt på tropenatt: − Mange svettet nok godt i natt

Med strålende sol og temperaturer opp mot 30 grader torsdag og fredag sørøst i landet, kan vi forvente nye tropenetter de neste dagene. Men først kommer en skikkelig skyllebøtte.

Publisert: Nå nettopp

Natt til onsdag ble årets første tropenatt registrert i Oslo – den første på to år. Siste registrerte tropenatt var altså i 2019. Året før var det 15 år siden det ble registrert i hovedstaden.

Nå kan det komme flere på rad.

– Høyeste minimumstemperatur hadde Blindern i Oslo, med 21 grader på det laveste. Så det var nok mange som svettet godt i natt, sier Vågane.

For at det skal kunne kalles tropenatt kan ikke temperaturen falle under 20 grader fra klokken 20 på kvelden til 08 om morgenen.

De neste dagene vil temperaturene holde seg høye, og det er ventet strålende sol og opp mot 30 grader sørøst i landet torsdag og fredag.

– Finn fram badedrakten

Meteorologene skriver på Twitter at det nå er behagelige badetemperaturer.

– Finn fram badedrakten! Med sol og varme blir det behagelige badetemperaturer. Varmest i sjøen er det innover i Oslofjorden, men langs store deler av kysten i sør er det gode muligheter for å kjøle seg ned i varmen.

Med de høye temperaturene kan vi nå gå flere tropenetter i møte, varsler statsmeteorologen.

– Det ser ut som det kan bli ganske varmt de neste dagene, og da får man gjerne høye temperaturer på natten når det er så stabilt varmt, sier Vågane.

REGN FØR SOL: Det er spådd strålende vær sørøst i landet de kommende dagene. Men onsdag må du finne frem paraplyen. Foto: Javad Parsa

Blåser opp i nord

På Vestlandet har det i dag vært noe skyet og litt regn, men også høye temperaturer her.

– I dag tidlig har det en del steder vært 18–19 grader, og solen vil titte frem de fleste steder. Det vil være mulig å nå 25 grader visse plasser, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg.

Over Trøndelag ligger det et lett skydekke, men det er fortsatt varmt. Onsdag kveld er det mulighet for lokale regnbyger og torden i indre strøk av Trøndelag.

Torsdag kommer det et lavtrykk inn over Norskehavet, som vil nærme seg området allerede sent onsdag kveld. Fredag bygger det seg opp en høytrykksrygg, og det vil bli mye fint vær.

I Nord-Norge blir været dårligere torsdag og fredag, og det blåser opp på kysten og i fjellet.

– Det blir unormalt mye vind langs kysten, hvor det starter i Nordland med stiv kuling. Området rundt Lofoten får veldig mye vind inn fra havet, og noen regnbyger. Det blir guffende forhold der i morgen. Troms vil få vindøkning og regn på ettermiddagen, og Finnmark det samme utpå kvelden, sier statsmeteorolog Sjur Wergeland.