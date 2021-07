FOREBYGGENDE ARBEID: Politibetjentene Markus Berg Hansen og Camilla Torgersen i nettpatruljen, Sør Vest, oppfordrer ungdommer til å si ifra hvis de ser skadelig innhold på nett. Foto: Politiet

Økende trend: Videoer av sex og vold deles i lukkede grupper

For å bli medlem i de lukkede gruppene må man selv dele grovt innhold, ifølge politiet. Nå ønsker de tips om «exposed»-fenomenet.

Av Oda Elise Svelstad

– Det verste er de berørte som blir utsatt for dette, sier Camilla Torgersen, politibetjent i nettpatruljen i Sør-Vest politidistrikt.

De siste månedene har de kommet over et nytt fenomen. Det er at det deles videoer av slåsskamper, blind vold eller overgrepsbilder i lukkede grupper på sosiale medier, og da spesielt på Snapchat.







Byas.no har også omtalt dette fenomenet.

Disse gruppene heter «exposed», som på norsk kan oversettes til å bli avdekket eller avslørt.

– Vi ser jo at de som deler ofte har til hensikt å avsløre og avdekke andre, ved å legge ut voldsvideoer og videoer av seksuelle handlinger som er delt uten samtykke.

Politibetjenten sier at personene som blir utlevert i videoene som regel er barn og unge mellom 13 og 16 år. Innleggene blir som ofte ikke anonymisert eller sensurert, og derfor kan personene være lett gjenkjennbare.

GROVT INNHOLD: På Snapchat deles grovt innhold. Foto: Dado Ruvic / REUTERS

Må dele grovt innhold for å bli medlem

VG har tidligere omtalt ungdommenes brutale voldskultur hvor barn og unge bankes til blods deles i sosiale medier.

Voldsanmeldelser mot personer under 18 år har økt med mer enn 40 prosent siden 2016.

– Det som er annerledes med «exposed»-gruppene er at de er lukket. Og for å bli medlem, og dermed også få tilgang til det som blir delt, må man selv dele grovt innhold, forteller Torgersen.

Hun er bekymret over omfanget, og at det går utover en ung og sårbar gruppe.

– Selv om det er en lukket gruppe så er det vanskelig å ha kontroll på videre deling. Er det publisert ett sted, så kan man nærmest garantere at det dukker opp andre steder, sier hun.

Torgersen opplyser videre at det er straffbart å ha og dele sånne videoer uten samtykke.

PÅ MOBILEN: De siste årene har barn og unge blitt utsatt for skadelig innhold på ulike sosiale medier. Foto: Peter Byrne / PA Wire

Sprer seg - ønsker tips

Sør-Vest politidistrikt ble kjent med fenomenet for et halvt år siden. De siste ukene har de sett en oppblomstring og at gruppene har spredd seg til hele området - fra Egersund i sør og til Haugesund i nord. Politibetjenten opplyser til VG at de har opprettet to straffesaker som nå etterforskes.

Politiet tror årsaken til den økende trenden kan være sommerferie, og at man derfor har mer tid til å være på telefonen.

– Men man skal ikke utelukke at eldre står bak, sier Torgersen.

Så langt har de funnet i overkant 20 «exposed»-kontoer i sitt distrikt. Torgersen forteller at det finnes som fenomen i andre distrikt også, men at det er størst hos dem.

– Derfor vi har valgt å gå ut nå. Selv om trender er forbigående, så er ikke dette en «uheldig» trend. Det er en økende trend som også er straffbar, og vi ønsker tips som kan hjelpe oss videre, understreker Torgersen.

– Vi går også ut for å få flere til å ta kontakt. Mange tipser, men tør ikke å ta kontakt fordi de er unge og utsatte.