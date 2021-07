Tidligere statsminister Jens Stoltenberg under en samtale i Universitets aula 21. juli, dagen før tiårsmarkeringen for 22. juli-angrepet. Foto: Geir Olsen

Stoltenberg: − Den politiske debatten om 22. juli kom i skyggen

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier seg enig med AUF om at det har vært et manglende politisk oppgjør i de ti årene etter 22. juli-angrepet.

Av Andreas Haakonsen

AUF har denne våren etterlyst et politisk oppgjør med det høyreekstreme tankegodset som la bak terrorangrepet den 22. juli 2011.

Nå sier tidligere statsminister og NATO-sjef Jens Stoltenberg seg enig i at det har vært for lite oppmerksomhet rundt den politiske siden ved angrepet.

– Det er bra vi har en tiårsmarkering. Det er ikke bare en anledning for å vise omtanke og ettertanke for dem som er berørt, men også for å sette en politisk dagsorden og øke bevisstheten om hva 22. juli handler om.

Det sier Stoltenberg i forbindelse med en samtale med AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem i regi av 22. juli-senteret i Universitets aula i Oslo.

SAMTALE: AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem med tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Foto: Naina Helen Jaama

Stoltenberg, som ledet landet gjennom sorgen etter 22. juli-angrepet, hadde den gang et budskap om at terroren var et angrep på Norge – og at svaret burde være mer demokrati og kjærlighet.

– I ettertid, over de ti årene, har det vær altfor lite oppmerksomhet om det politiske. Det har kommet i skyggen av det andre, sier Stoltenberg.

Ifølge den tidligere statsministeren var det komplisert å ha en politisk debatt i etterkant av terrorangrepet.

– Først var det sjokk og sorg. Så kom det en annen viktig debatt, som var en debatt om beredskap. Det er viktig, og jeg skjønner at det er viktig for dem som mistet sine. Debatten om beredskap varte helt ut i våren 2013. Vi hadde også en diskusjon om gjerningspersonen var tilregnelig. Det gjorde den politiske debatten mer komplisert, sier Stoltenberg.

– Debatten om tilregnelighet var viktig og debatten om beredskap var viktig. Sorg og kjærlighet var viktig. Da dom var avsagt og tilregnelighet var avklart, skulle vi kanskje vært mer oppmerksomme på den politiske debatten. det ble sagt at dette var høyreekstremt og et angrep på AUF og Ap, men det kom i skyggen.