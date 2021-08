NY BØLGE? FHI tror det vil komme en økning i antall tilfeller nå i august og september, hovedsakelig blant uvaksinerte voksne. Men selv om det skulle komme en stor økning i smitten fremover, vil det ikke få like store konsekvenser, mener FHI. Foto: Ketil Gjelstein Bjærke

Derfor er ikke FHI bekymret for smitteøkningen

Selv om smittetallet gikk opp 45 prosent i forrige uke, trykker ikke FHI på den store røde knappen.

– Vi er ikke veldig bekymret, men vi er opptatt av å følge nøye med på tallene fremover, sier assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Gun Peggy Strømstad Knudsen, til VG.

For ja, det har kommet et lite hopp i smittetallene.

Norge har en stigende smittetrend, ifølge VGs talloversikt, og i forrige uke gikk vi igjen over 2000 smittetilfeller på én uke:

Hvis vi skulle fargelagt Norge på samme måte som regjeringen gjør med utlandet, hadde Norge nå gått fra å være et grønt land til å bli oransje.

Bergen, Volda/Ørsta og Harstad er blant kommunene som har sett utbrudd, og Oslo fylke er ikke lenger på smittetoppen:

Smittetrykket har faktisk økt i alle aldersgrupper, men som du ser er smittetrykket klart størst blant dem mellom 20–29 år:

Hvordan leser jeg denne grafen? Jo rødere/mørkere farge, jo flere er smittet per 100.000 innbyggere i hver aldersgruppe. Hvis du ser på aldersgruppen 20–29, for eksempel, så ser du at smittetrykket øker fra uke 23 og bortover mot høyre, fargen blir mørkere og mørkere, helt opp til oransje i uke 30. Vis mer

Likevel er altså ikke FHI særlig bekymret. De trekker frem to forhold: Vaksinering og innleggelser.

– Vi er mindre bekymret for en økning i smittetall nå enn vi har vært tidligere, fordi vi har så god vaksinedekning og har kommet så langt i vaksinasjonsprogrammet, sier FHI-toppen.

Vaksiner skal primært beskytte mot alvorlig sykdom, og i risikogruppene og de eldste aldersgruppene er mange fullvaksinert:

– Vi vet at vi har fått beskyttet de som er mest utsatt og som har høyest risiko for alvorlig sykdom, sier Strømstad Knudsen i FHI.

Selv om flere kommuner melder om utfordringer med å få tak i de yngste aldersgruppene, de som nå er på smittetoppen, mener FHI at fremdriften med å vaksinere de unge er god.

Sist gang smittetallene var så høye som i forrige uke, var i slutten av mai.

Da var Norge på vei ned fra en tredje bølge, som hadde ført til en stor økning i antall innleggelser. I slutten av mai gikk antall innlagte fra rundt 100 og nedover mot 80.

Den siste tiden har det ligget rundt 20-tallet:

– Vi ser en smitteøkning fra uke 29 til 30 som vi er veldig opptatt av å følge med på videre. Det er veldig viktig å få frem at vi ikke ser en tilsvarende økning i alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser, sier FHI.

Av de 1.781.872 personene i Norge som regnes som fullvaksinert i Norge, har 876 (0.05 prosent) fått påvist corona, ifølge FHIs siste ukesrapport. De påpeker at de fleste kun får milde eller ingen symptomer og at alvorlig sykdom er sjelden.

– Når man er fullvaksinert, er man veldig godt beskyttet mot sykdom, rundt 80 til 90 prosent. Men den er ikke 100 prosent, så noen vil kunne bli smittet. Det som er viktig å få med seg, er at fullvaksinering beskytter i veldig stor grad mot alvorlig sykdom, sier assisterende FHI-direktør Strømstad Knudsen.

Aldersfordelingen på de innlagte nå Medianalderen blant de 73 som har blitt innlagt på sykehus med corona de siste fire ukene, var 46 år. Folk under 44 år står for en større andel av de innlagte hvis vi ser på de siste fire ukene, sammenlignet med hele pandemien. – Det gjenspeiler litt samme aldersfordeling som de som blir smitte. Men vi ser ikke like stor andel blant de eldste aldersgruppene, mest sannsynlig fordi de er beskyttet mot alvorlig sykdom, sier Strøm Knudsen i FHI. Du finner flere tall på side 20–25 i FHIs ukesrapport. Vis mer

Gjennom pandemien, når regjeringen har innført strenge tiltak, har det ofte blitt argumentert med faren for overbelastede sykehus. FHI er ikke så redd for at smitteøkningen vil føre til mange syke denne gang, nettopp fordi så mange av dem som har høyest risiko for å bli innlagt, er fullvaksinert.

FHI påpeker i siste ukesrapport at det har vært «en stabil og lav forekomst av dødsfall de siste 13 ukene».

– Selv om det nå er kommet en økning i antall tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues, skriver FHI i rapporten.