NY STATSRÅD: Dag Inge Ulstein (KrF) er regjeringens nye utviklingsminister. Gjermund Øystese (innfelt) er hans nye rådgiver. Foto: TORE KRISTIANSEN/LINKEDIN

Ny KrF-rådgiver om pornoavhengigheten: – Et tabutema

INNENRIKS 2019-01-31T15:15:35Z

Gjermund Øystese er KrFs nye rådgiver i Utenriksdepartementet. Han sier han har vært åpen om sin tidligere porno-avhengighet fordi det var bra å få snakket om det.

Gjermund Øystese hadde i dag sin første dag på jobb som politisk rådgiver for KrFs nye utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Han har tidligere stått frem som tidligere pornoavhengig i flere medier, og har vært med på å starte en gruppe for å hjelpe unge med samme utfordring.

– Porno er for mange et tabutema, som det kan være vanskelig å prate åpent om. For meg var det bra å få snakket med noen om at jeg ønsket å slutte med porno, skriver Øystese i en sms til VG.

Ville hjelpe andre med å slutte

– Jeg har derfor også snakket åpent om dette med andre som også har hatt en ønske om å slutte, og motivert dem også å la være å se på porno, skriver den nye politiske rådgiveren.

Han har snakket om den tidligere avhengigheten for blant annet unge konfirmanter og der brukt sine egne erfaringer, i håp om å hjelpe andre.

Øystese svarer ikke på VGs spørsmål om han mener det er en belastning for ham i den nye jobben at han har vært så åpen om dette tidligere. Men skriver i en sms:

– Pornoindustrien er også en kynisk industri som utnytter mange mennesker. Jeg forstår at dette er et spennende tema for mange journalister, nå som jeg har fått en rolle som politisk rådgiver. Nå vil jeg fokusere på å være med å bidra til å realisere regjeringens gode utviklingspolitikk, skriver Øystese.