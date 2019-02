Knivstikking i Bergen: Politiet har pågrepet to nye personer

BERGEN (VG) Politiet i Vest bekrefter at totalt 12 personer er siktet etter knivdrapet og masseslagsmålet ved Danmarks plass.

En 28 år gammel mann døde etter å ha blitt knivstukket i forbindelse med et masseslagsmål i Bergen fredag kveld.

12 personer er pågrepet av politiet . En 21 år gammel mann er siktet for drap, ni er siktet for grov kroppskrenkelse og to for falsk forklaring.

DREPT: Knivdrapet skjedde ved Circle K nær Danmarksplass. Den fornærmede ble erklært død på akuttmottaket på Haukeland sykehus klokken 22.20 fredag kveld. Foto: Harald Vikøyr / VG

– I går kveld og natt har vi pågrepet to nye personer, sier politiinspektør May-Britt Erstad på en pressebrief på politihuset i Bergen klokken 14 søndag.

Den drapssiktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

De siktede er født mellom 1987 og 2000. Elleve av de siktede personene har norsk statsborgerskap, mens én person har utenlandsk statsborgerskap med permanent oppholdstillatelse i Norge.

– Ingen av de siktede er helt ukjente for politiet, sier Erstad.

ÅSTEDET: Blomster er lagt ned ved Circle K nær Danmarksplass i Bergen hvor den 28 år gamle mannen ble knivdrept. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Flere av de siktede kjenner hverandre

Politiinspektør Tore Salvesen, seksjonsleder ved Felles enhet for etterretning og etterforskning, Seksjon drap, grov vold og seksuallovbrudd forteller at politiet vil bruke dagen til å gjøre avhør av de siktede og vitner.

Salvesen sier det ennå er for tidlig å gå inn på hendelsesforløpet og motiv for hendelsen.

– Vi vet at flere av dem kjenner hverandre fra før, men i hvilken forbindelse det er en av de tingene vi ønsker å få avklart blant annet i dagens avhør, sier Salvesen.

Politiet fikk melding om at det pågikk et slagsmål på Danmarksplass klokken 21.30 fredag kveld. Den fornærmede ble fraktet til akuttmottaket på Haukeland, hvor han ble erklært død klokken 22.20.

Har drapet på video

Under lørdagens pressekonferanse bekreftet politiet at overvåkningskamera har fanget opp drapet, og at de da har drapet på video.

– Overvåkningen viser slagsmål og deler av det som la grunnlag for drapssiktelsen mot en person, uttalte politiadvokat Trond Eide lørdag.

Ifølge Eide viser overvåkningen at avdøde blir stukket av den som er siktet for drap, flere ganger i overkroppen.

Flere tidligere dømt for voldskriminalitet

Alle de pågrepne er født på 90-tallet. De er alle av utenlandsk opphav, men brorparten er norske statsborgere. Flere av siktede er tidligere dømt for voldskriminalitet.

Politiet opplyste lørdag at de har grunn til å tro at de siktede og den døde kjente hverandre.

Den 21 år gamle mannen, som nå er siktet for drap, er tidligere dømt for å ha oppbevart i underkant av 100 fram hasj.

Han har registrert adresse i Oslo, men så sent som i januar i år skal han ha møtt i Bergen tingrett tiltalt for tyveri.

Advokat Jørgen Riple er forsvarer for mannen. Han forteller til VG at han dro til politihuset og snakket med klienten lørdag kveld.

– Vi har hatt helt innledende samtaler. Spørsmål om straffskyld har ikke vært tema foreløpig, sier Riple søndag litt før klokken ti.

Advokaten ønsker ikke å si noe om hva den drapssiktede mannen har fortalt.