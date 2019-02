REKORDSALG AV VARMEPUMPER: Salget av varmepumper til boliger har skutt fart som følge av kalde vintre og en ekstremsommer. Foto: NOVAP

Varm sommer og kald vinter: Rekordsalg av varmepumper

Salget av varmepumper skyter igjen fart – og det ble satt ny salgsrekord i fjor med over 100.000 solgte. Det hele startet med den rekordvarme sommeren!

Publisert: 18.02.19 11:53







– Ja, det var på i løpet av sommeren at salget skjøt fart – mange kjøpte varmepumpe for å kjøle ned huset eller leiligheten i sommervarmen, som bare varte. Det ble satt ny rekord for tredje kvartal, og ny rekord igjen for fjerde kvartal, forteller Rolf Iver Mytting Hagemoen, som er sjef for Norsk Varmepumpeforening.

1 000 000 varmepumper

Han peker på at det også var kaldt i landet på førvinteren 2018, og at signalene så langt i 2019 tyder på sterk etterspørsel.

I løpet av 2018 passerte landet en million varmepumper i drift – og den totale energimengden de leverer er mer enn tre ganger så stor som for eksempel landets totale vindmøllepark over 400 vindmølleturbiner.

NY VARMEPUMPEBØLGE: To kalde vintre og en ekstremvarm sommer har gitt ny boom for varmepumper. Nå er det en million pumper i drift her i landet, forteller leder Rolf Ivar Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Foto: Katrine Lunke

Salget falt

Omsetningen av varmepumper påvirkes av strømprisen – og den har vært nokså moderat og til dels lav i årene fra 2012 til 2017 – med dupp i varmepumpesalget som resultat. Faktisk falt salget fra over 90 000 i toppåret 2010 – som startet med en skikkelig kuldevinter – til under 60.000 i 2014.

– Det som nå slår inn og gir økt popularitet til varmepumpene, er den varme sommeren, og kald vinter med høye strømpriser. I tillegg får vi forbud mot fossil fyringsolje i noen områder, forklarer Mytting Hagemoen.

ØKER IGJEN: Levetiden på en vanlig varmepumpe er 12–15 år, og mange av de første må nå erstattes med nye. Foto: Jan Petter Lynau

Gamle pumper fornyes

Varmepumper i bolighus kom inn på 2000-tallet, og skjøt fart fra 2006. Det betyr at noen av de første varmepumpene har gått sin levetid på 12–15 år, og at vi dermed får et økt salg av erstatnings-vannpumper.

– Hva så med økonomien i dette? En rapport fra Statistisk sentralbyrå i 2013 viste at folk stort sett brukte like mye penger på strøm etter at de fikk varmepumpe – men at de hadde litt høyere temperatur i husene?

TAR SEG OPP: Varmepumper er gammel teknologi, men kom for alvor inn i norske hjem fra 2002–2003. Fra toppåret 2010 dalte salget, før det nå igjen tar seg opp Foto: NOVAP

– Vel, dette er en eldre studie der de ikke sammenlignet energiforbruket til de samme husene før og etter at de kjøpte varmepumpe. Men ja, det kan hende at noen åpner flere dører og har det varmt i flere rom enn før. Da får du høyere komfort til en lavere pris. Normalt sparer man 40 til 80 prosent sammenlignet med å varme opp huset med panelovner. Jeg selv har kjøpt en pen gulvmodell og for meg er det den beste investeringen jeg har gjort, sier varmepumpesjef Rolf Iver Mytting Hagemoen.