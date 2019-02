Unge Venstre og KrFU demonstrerer mot regjeringen

Fredag demonstrerer ungdomspartiet til Venstre, som har klima- og miljøministeren, mot sin egen regjerings miljøpolitikk.

Publisert: 15.02.19 10:29 Oppdatert: 15.02.19 10:47







«Ingen dritt i norske fjorder, gruveslam er Norges skam!» roper demonstrantene som har samlet seg på Slottsplassen i Oslo fredag.

Det er Natur og ungdom har tatt initiativ til demonstrasjonen, og andre miljøorganisasjoner og samiske organsiasjoner er med. De demonstrerer mot at regjeringen har gitt driftskonsesjon for den omstridte gruvedriften på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark. Planen er at gruveafallet skal lagres på bunnen av Repparfjorden.

Men det et ikke bare disse organisasjonene som har møtt opp: To av ungdomspartiene til regjeringspartiene, Venstre og KrFU, stiller seg også bak protesten.

– Jeg tror de fleste skjønner at det ikke er en spesielt god idé å dumpe mange millioner tonn med gruveslam i en nasjonal laksefjord, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til VG.

Unge-Venstre lederen har allerede sagt seg villig til å lenke seg fast i sivil ulydighet for å protestere, og ungdomspartiet skal også demonstrere lørdag utenfor Stortinget. KrFU stiller seg også bak demonstrasjonene.

PROTEST: Natur og Ungdom demonstrerer mot gruvedrift og sjødeponi i Repparfjorden. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Krever at Venstre og KrF forlater regjeringen

Venstre protesterte kraftig mot gruveplanene før de selv gikk inn i Erna Solbergs regjering. Både nåværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen og partileder Trine Skei Grande har trukket saken frem som et av de viktigste miljøsakene for partiet.

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, sier til Dagsavisen at Venstre og KrF må gå ut av regjeringen hvis de skal beholde noe troverdighet på denne saken.

Fakta om kobbergruven i Kvalsund * Næringsdepartementet ga 14. februar driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark. * Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i NSR på grunn av konsekvensene det vil ha for reindriften og miljøet. Sametingsrådet vil klage vedtaket inn for Kongen i statsråd. * Gruvedriften har også fått mye kritikk for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden. * Kobberforekomsten ved Nussir og Ulveryggen ble oppdaget på 1970-tallet, og i dag er det selskapet Nussir ASA som kontrollerer rettighetene. Nussir får nå tillatelse til produksjon av 50.000 tonn kobberkonsentrat per år. Kobberproduksjonen betyr at omtrent 400.000 tonn ikke-metallholdig gråberg må fjernes per år. * Det forventes at gruva vil sysselsette om lag 150 årsverk, og dessuten rundt 200 arbeidsplasser i andre næringer i Nord-Norge, går det fram av konsesjonsvedtaket fra Næringsdepartementet. * I norske fjorder og kyststrøk finnes det mer enn 20 sjødeponier, enten avsluttede, i drift eller planlagte. * Stridene om fjorddumping, har har primært stått på tre steder: Førdefjorden, Bøkfjorden i Sør-Varanger og Repparfjorden i Kvalsund. Felles for de tre stedene er at de har status som nasjonale laksefjorder. * I september i fjor var Norge og Tyrkia de eneste landene som stemte mot da Verdens naturvernunion fattet vedtak om å stoppe all dumping av gruveavfall i sjøen. (Kilde: NTB) Vis mer vg-expand-down

– Det hadde vært en fin symbolsk handling om vi gikk av på denne saken, men det gjør ingenting for at vi skal redde det biologiske mangfoldet i Repparfjorden. Det beste vi kan gjøre nå, er å jobbe fra innsiden, sier Hansmark.

– Men er dette noe Venstre er nødt til å gjøre noe med i regjering?

– Ja, vi må sørge for at man ikke ødelegger nasjonale laksefjorder. Det må skje noe her. Dagens situasjon er uholdbar. Vi er tross alt et av to land i verden, sist jeg sjekket, som dumper gruveavfall i fjordene våre. Det må vi gjøre noe med.

Det andre landet er Tyrkia.

Hansmark tror ikke det finnes handlingsrom for å stoppe gruvedriften, så lenge Høyre Frp og Arbeiderpartiet ikke ønsker det. Men han mener kampen nå står om at man må finne alternative måter å dumpe gruveavfallet på.

– Jeg håper at Venstre i regjering nå kan sette alle kluter til for å unngå at det dumpes i fjorden. Jeg håper partiledelsen i Venstre setter seg ned og bruker tid på hvordan man kan gjøre denne saken best mulig oppi alt det som er vondt og vanskelig.

Tillatelsen til gruvedrift ble først gitt da Høyre og Frp satt i regjering, før Venstre trådte inn, og siden opprettholdt.

KrFU stiller seg bak

KrFU-leder Martine Tønnessen sier til VG at ungdomspartiet stiller seg bak demonstrasjonene foran slottet og Stortinget.

– Det er fordi dette er en svært viktig sak. Det er skuffende at man går inn for sjødeponi. Det er en sak vi har tapt i regjeringen, men som vi fremdeles vil se på mulighetene for å få regjeringen til å snu på.

Tønnessen er personlig villig til å lenke seg fast i protest mot avfallsdumping. Samtidig understreker hun også at hun også mener man er bedre tjent med å ha Venstre og KrF i regjering når det kommer til klima- og miljøsaker.

For KrFU som for Unge Venstre, står kampen nå om avfallsdumping i sjøen.

– Jeg mener det er Høyre og Frp som bør snu i denne saken, og se de miljømessige konsekvensene av det de gjør nå. Vi må finne alternative måter til deponi av gruveavfallet i Repparfjorden.

Begge ungdomspartilederne er bortreist sammen med deler av orgaisasjonene sine fredag, men ungdomspartiene deltar likevel i demonstrasjonen med Natur og Ungdom.