DILEMMA: Professor Eivind Smith er i tvil om det er fornuftig å fjerne dagens tillitsbaserte system på Stortinget. Han spør om grensen for å få fyken eksempelvis er at du er dømt til ett års fengsel – eller to? Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix/UiO

Professorer: Drap ikke nok til å bli kastet ut av Stortinget

INNENRIKS 2019-02-04T18:50:18Z

Professor Eivind Smith sier at ikke engang en drapstiltale er nok til å fjerne en stortingsrepresentant.

Mandag sa blant andre 2. visepresident i Stortinget, Morten Wold , at det bør bli lettere å bli kvitt stortingspolitikere som begår lovbrudd, ved at de får fritak.

– Det har tidvis vært debatt om stortingsrepresentanter bør kunne bli kastet ut av Stortinget, eller selv be seg fritatt. Men det er mange problemstillinger knyttet til det, og det har aldri blitt løftet som noen større politisk sak, sier professor Eivind Smith ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo .

– Hva er reglene?

– Det er enkelt. Blir du valgt inn på Stortinget, så har du rett og plikt til å fungere gjennom hele valgperioden.

– Du kan ikke fjernes selv om du begår et drap?

– Nei, drapstiltalte kan bli sittende på Stortinget inntil de eventuelt blir dømt og fengslet. Det hjelper ikke at partiet ditt kanskje vil ekskludere deg for å redusere tap av tillit. Dessuten er det jo viktig å holde fast i at du er uskyldig inntil du er endelig dømt, sier Smith.

– Selv etter at du er dømt for drap, mister du ikke plassen din?

– Det er riktig, men da havner du i fengsel og kan av naturlige årsaker ikke møte.

Plikt til å utføre vervet

Statsrett- og jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg forklarer at den enkelte representant kan søke om permisjon, men at det er strenge regler for å få innvilget dette.

– Hvis man er fengslet, må man imidlertid få permisjon, og da er det vara som trer inn for representanten som er fengslet.

Høgberg tror at man normalt vil avvente soning av straffen til fireårsperioden er over, avhengig av alvorlighetsgraden.

Stortingspresident Tone W. Trøen sier at det er grunnloven som fastslår at det kun er i helt spesielle tilfeller at det gis fritak fra vervet som stortingsrepresentant.

– Dette er også begrunnet med at stortingsrepresentanter har en rett og en plikt til å utføre sitt verv i fire år på vegne av sine velgere, sier hun.

Trøen fortsetter:

– Det har vært flere tilfeller i denne perioden der ulike partiers representanter har vært innblandet i saker av uheldig karakter. Jeg er bekymret for det. Det er ingen tvil om at Stortingets omdømme blir påvirket av denne typen saker.

Grense-problemer

Smith kan se argumenter for å forandre grunnloven på dette punktet.

– Ja, i og for seg. Men så langt jeg vet er ingen av de sakene som har skapt debatt de siste årene, så grove at det ville ha gitt grunnlag for langvarig fengselsstraff slik som for eksempel drap. Metoo og de andre sakene vi har opplevd i det siste, vil kunne bidra til en nyttig debatt. Men debatten må da også ta høyde for begrunnelsen for dagens regler og for hvor en annen grensen eventuelt skulle settes:

– Skal for eksempel promillekjøring være nok? Det har nok skjedd, hvor representanter har sonet i sommerferien. Skulle du «etter alminnelig omdømme være uverdig» til å sitte i parlamentet, som det heter i den danske grunnloven, måtte det vel dreie seg om en alvorlig forbrytelse: Skal grensen gå mellom ett års fengsel og to, spør han, for å vise hvor vanskelig det blir å gå bort fra tillit som kriterium:

– Dagens system bygger på tillit fra velgerne. Slike dilemmaer gjør det vanskelig å gå bort fra det systemet.

Andre regler i Sverige og Danmark

Smith sier at reglene i Norge er ganske strenge.

– Ja, i den forstand at det ikke er mulig å fjerne noen. I Sverige kan en representant som ikke ønsker å fortsette, nokså enkelt bli fritatt fra å sitte i Riksdagen. I Danmark har de en skjønnsmessig regel om hvem som er uverdig: Minstekravet er at du allerede er dømt i en domstol som er uavhengig av Folketinget selv.

– Mener du Norge bør endre grunnloven for å åpne for at representanter bør kunne kastes?

– Jeg er slett ikke sikker på at dette bør bli svaret. Hovedargumentet til de som forsvarer dagens ordning dreier seg om velgernes tillit. Det er lett å se dette poenget.

– Så personen vil miste folks tillit og ikke bli gjenvalgt, mens partiene etter hvert vil kunne rette opp partiets tillit igjen, gjennom måten de håndterer saken på?

– Ja, det er dette som er vårt system, og det har vel stort sett fungert bra.

– Det har vært en del saker de senere årene som har gjort at debatten blir reist?

– Ja, men om det strengt talt har vært mange flere ulovligheter eller andre beklagelige forhold enn før, er vel ikke så sikkert. Metoo fantes det sikkert like mye av før, men det kom ikke frem i lyset.

– Stoltenberg-exiten grunnlovsstridig

Han sier det er en legitim måte å komme seg ut av Stortinget på:

– Hvis du blir utnevnt som statsråd eller statssekretær, så går du over fra lovgivende til utøvende makt. Da må du forlate Stortinget.

– Så har vi jo tilfeller der noen blir fritatt fordi de får ledende internasjonale verv, slik som Jens Stoltenberg fikk for å bli NATO-sjef. Siden grunnloven ikke sier noe om denne muligheten, er det strengt talt grunnlovsstridig. Dette er ingen kritikk av Stoltenberg, men av Stortinget, som burde ha ryddet opp ved å skaffe seg en hjemmel i grunnloven selv. Jeg har faktisk skrevet utkast til grunnlovsendringer som ville gi den nødvendige åpningen for denne typen av unntak. Men Stortinget sa dessverre nei, sier Smith.

– En sikkerhetsventil

Statsrett- og jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg mener at det ikke burde bli enklere å kaste ut en stortingsrepresentant – og at dette uansett er en sjelden problemstilling.

– Vår ordning er en sikkerhetsventil for at det ikke skal være mulig å for eksempel bli kvitt opposisjon på Stortinget. De folkevalgte og deres verv styres gjennom valg, ikke av moralske eller andre tekniske regler på Stortinget eller i annen lovgivning. Stortingsrepresentantene har i dag en plikt etter Grunnloven til å møte på Stortinget når de først er valgt inn.

Stortingspresident Tone W. Trøen vil ikke ha noen mening om dette.

– Det er ikke en ukjent debatt at noen ønsker å lettere kunne gi fritak for – eller avskjedigelse av stortingsrepresentanter. Men da må i tilfelle grunnloven endres. Men jeg vil som stortingspresident ikke ha noen mening om grunnloven må endres som følge av sakene der stortingsrepresentanter har vært innblandet i denne perioden.