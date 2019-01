Åpning av Follobanen utsettes ett år til desember 2022

Bane Nor anbefaler ett år lengre utbyggingstid og økt kostnadsramme for Follobaneprosjektet.

NTB

Publisert: 24.01.19 13:57

– Forsinkelser og kostnader har oppstått basert på heving av to utbyggingskontrakter med Condotte i 2018, skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

– Gjennom hele 2018 har prosjektet jobbet målrettet for å kunne sikre ferdigstillelse etter opprinnelig plan. Men en samlet gjennomgang som nylig ble avsluttet, konkluderer med at dette ikke er realistisk, og at prosjektet ferdigstilles i 2022, heter det.