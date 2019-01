Nødnettet skulle være redningen for innbyggerne i Geiranger da et ras isolerte bygda i januar. Det satte et tomt dieselaggregat en stopper for. Foto: Willy Fredheim / NTB scanpix

Dieselmangel slo ut nødnettet i Geiranger

Nødnettet skulle være redningen for innbyggerne i Geiranger da et ras isolerte bygda i januar. Det satte et tomt dieselaggregat en stopper for.

Nettet fungerte ikke fordi aggregatet som skulle holde liv i den ene basestasjonen i bygda, gikk tom for drivstoff og stanset. Det skjedde elleve dager før krisesituasjonen 14. januar. Likevel ble det ikke gjort noe med det.

– Systemet er ikke godt nok. Det er veldig spesielt at en allerede etter første stormnatta i det nye året opplever at nødnettet faller ut, sier ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda kommune til NRK .

Flere sentrale aktører møttes i kommunen tirsdag for å evaluere hva som hadde skjedd i Geiranger fra 14. til 15. januar. Det var stor enighet om at en lignende fadese ikke må gjenta seg.

– Dette var en helt uønsket situasjon som skyldes flere uheldige omstendigheter. Det er bra at vi får vite om slike episoder, slik at vi kan gjøre noe med problemet, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som var til stede på møtet.

Daae mener at nødnettet, som ble vedtatt av Stortinget i 2004 og åpnet i 2015, har vært en nyttig investering.

– Dette er den viktigste investeringen innen samfunnssikkerhet og beredskap de siste 20 årene, sier hun.