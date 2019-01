RULLET: Etterforskere ved Lillestrøm politistasjon rullet opp det som omtales som Norges mest omfattende overgrepssak. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tidligere fotballdommer tiltalt: Slik ble han avslørt

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) En anmeldelse sommeren 2016 satte politiet på sporet av det som omtales som Norges mest omfattende overgrepssak.

Onsdag morgen inntok politioverbetjent Vemund Sæther vitneboksen for å fortelle om hvordan politiet rullet opp saken, der en tidligere fotballdommer står tiltalt for overgrep mot 268 unge gutter.

Operasjonen gikk under navnet «Sandra», som var den fiktive jenta mannen i 20-årene utga seg for å være da han lokket hundrevis av unge gutter med sex, gaver, nakenbilder og kjæresteforhold.

Tiltalte innrømmet i går å ha forledet guttene til å utføre seksuelle handlinger som de filmet eller tok bilde av – og deretter sendte til ham i sosiale medier som «Tinder», «Kik», «Snapchat» og «Line».

Det hele startet med en anmeldelse i Buskerud i juni 2016: Den kom fra moren til en gutt som var i kontakt med «Sandra» på meldingstjenesten «Line». I håp om å identifisere hvem som sto bak, tok politiet over profilen til fornærmede, men uten resultat. Men ved hjelp av IP-adressen sirklet de inn adressen, hvor de senere pågrep tiltalte.

I avhør lovet tiltalte å aldri gjøre noe lignende igjen, og etter to uker i varetektsfengsel ble han løslatt. Men kort tid etterpå opprettet tiltalte en ny profil i sosiale medier – denne gangen under navnet «Henriette».

Mens tiltalte fortsatte nettovergrepene, forsto Øst politidistrikt at de sto overfor en omfattende sak - og i oktober 2016 blir tiltalte pågrepet på ny. Siden har han sittet varetektsfengslet på Ila.

Dermed startet det enorme arbeidet med å identifisere det som senere skulle vise seg å være flere hundre fornærmede. For å gjøre dette har politiet blant annet sett på 22.000 videoer, og deretter kategorisert disse basert på hva som vises.

I retten viste politioverbetjent Vemund Sæther til at det daglig ble sent 1190 meldinger i gjennomsnitt mellom tiltalte og fornærmede, som kommer fra hele Norge og andre nordiske land.

– Tiltalte sørger alltid for at «Sandra» og «Henriette» bor i nærheten av de fornærmede eller har en tilknytning til stedet, slik at det er en mulighet for at de kan møtes på et tidspunkt. Det gjelder også de som bor i Finnmark eller Østfold, da er det gjerne en bestemor eller tante som bor der, sier Sæther.

Selv om tiltalen i all hovedsak handler om overgrep via internett, har ti av de fornærmede møtt tiltalte fysisk – blant annet på hotell, i en bil eller hjemme hos seg selv, forteller politietterforskeren.

Helt sentralt i retten har vært den unge alderen til mange av de fornærmede: 90 av dem var under 14 år da overgrepene fant sted. Politioverbetjenten sier at tiltale tilpasset både språk og lokkemidler etter fornærmedes alder:

Mens noen ble lokket med nakenbilder og sex, fikk de yngre tilbud om ipad, penger eller godteri. Dersom de ikke ønsket å sende noe mer, kom truslene om å legge ut videoer eller bilder som allerede var sendt.

Tiltalte har tidligere fortalt at grunnen til at han tok kontakt med unge gutter, var fordi de var lettere å lure enn de på sin egen alder .