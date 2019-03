OPPGITT: ALS-syke Cathrine Nordstrand kjemper en kamp hver dag for å få hjelp mot sin dødelige sykdom. Foto: Helge Mikalsen

Cathrine Nordstrand fulgte helseministerens råd – fikk sjokkbeskjed

ALS-syke Cathrine Nordstrand (49) søkte helseminister Bent Høies (H) nye ekspertpanel om hjelp. Men fikk tommelen ned – fordi hun hadde mer enn ett år igjen å leve.

I oktober 2018 skrev Cathrine Nordstrand et innlegg i VG der hun etterlyste bedre ordninger for dødssyke pasienter, deriblant ALS-pasienter, som opplever at finnes lite tilgjengelig behandling i Helse-Norge.

I sitt svar til Nordstrand svarte helseministeren at en av ordningene som skal iverksettes for disse pasientene, er det nye Ekspertpanelet.

– Det ga meg et håp om at jeg endelig skulle få hjelp. Men svaret fra Ekspertpanelet knuste alt håp, sier Cathrine til VG.

– Slik jeg leser brevet betyr det at jeg kan søke igjen når min tilstand er slik den blir for de fleste med ALS; når jeg har sonde i magen, er koblet til respirator eller er blitt helt lam. Tror du jeg har ork eller lyst til å ta tak i det da?

Mandatet til helseminister Bent Høies nye Ekspertpanel sier at de skal gi personer med alvorlig livsforkortende sykdom en ny vurdering av behandlingsmuligheter – i Norge og utlandet.

Panelet kan også gi råd om utprøvende behandling i Norge utenfor studier.

Ilagt stenge begrensninger

Fakta om Amyotrofisk lateral sklerose (ALS): * Det er cirka 300–400 pasienter med ALS i Norge til enhver tid. Forskermiljøet ser at det vil være en økning i fremtiden. ALS rammer også yngre. * Sykdommen fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen blir ødelagt. * Sykdommen forekommer oftest hos pasienter i alderen 40–70 år. Den opptrer oftere hos menn enn hos kvinner. * De fleste pasientene med ALS dør av luftveisinfeksjoner og sviktende lungefunksjoner innen få år. Vis mer vg-expand-down

Men siden oppstarten i november 2018 har panelets mandat blitt kritisert flere ganger. Spesielt fordi panelet ikke kan anbefale legemidler som har fått nei i Beslutningsforum. De kan heller ikke anbefale behandling som er til vurdering hos Beslutningsforum, før forumet har konkludert.

Panelet kan heller ikke gi råd til pasienter som har lengre forventet levetid enn ett år. Det fikk ALS-syke Cathrine Nordstrand (49) erfare da hun søkte råd fra ekspertpanelet i januar.

I svaret til Nordstrand, som VG har fått innsyn i, skriver ekspertpanelet:

«Ettersom pasienten har betydelig lengre forventet levetid enn ett år, faller det utenfor mandatet å gå inn i nærmere vurdering av enkeltstudier for andre behandlingsalternativer,» står det i vedtaket.

Dette til tross for at Nordstrand har ALS – en dødelig, nevrologisk sykdom som hun vet at hun vil dø av innen noen få år (se faktaboks).

STÅR SAMMEN: Cathrine Nordstrand får god støtte fra venner og familie. Her er hun sammen med faren, Helge Nordstrand. Foto: Helge Mikalsen

Helseminister Bent Høie (H) forstår at Cathrine er skuffet.

– Jeg forstår at Cathrine er fortvilet over at Ekspertpanelet ikke kunne se på hennes sak konkret. Ekspertpanelets mandat er å vurdere saker med livsforkortende sykdom, med hovedregel på ett års levetid. Men de har en fleksibilitet til å utøve skjønn i hver enkelt sak. De er ikke avskåret fra å vurdere saker, sier Høie.

– Sommeren 2018 skriver du i et svar til Cathrine at du jobber med flere nye ordninger for pasienter som henne, blant annet ekspertpanelet. Hvorfor nevnte du denne ordningen for Cathrine dersom du visste at panelet ikke kunne hjelpe sånne som henne?

– Jeg nevnte ordningen fordi den skal bidra til å gi pasienter en ny vurdering, men jeg har ikke mulighet til å gi konkrete svar i enkeltsaker, jeg må gi en generell beskrivelse av hva vi gjør. Jeg kunne ikke vite på forhånd at hennes sak skulle bli avvist, men det ville vært feil å ikke nevne den ordningen. Jeg forstår veldig godt at hun er skuffet.

Hva er Beslutningsforum? Beslutningsforum består av de fire regionale helsedirektørene (en for hver helseregion). De bestemmer hvilke medisiner som skal brukes i offentlige sykehus i Norge. Vis mer vg-expand-down

– Helt surrealistisk

– Hva med dem som har forventet levetid på 18 måneder? Må de vente til det er er 12 måneder igjen? Er det ikke bedre å prøve å redde stumpene når det er noe å redde? For meg er dette argumentet helt surrealistisk. For familien min også, sier Cathrine.

Når Beslutningsforum har sagt nei til å innføre et legemiddel, kan ekspertene ikke anbefale denne behandlingen til pasienten. Cathrine søkte blant annet å få vurdert hvorvidt hun kunne få behandling med medisinen Edavarone.

Den nye ALS-medisinen har vist effekt på noen pasienter, men fikk nei i Beslutningsforum i mai 2018 – fordi den er for dyr.

I bildet under kan du se hva Ekspertpanelet svarte Cathrine på spørsmål om det fantes annen behandling eller kliniske studier hun kunne delta i:

Edaravone-debatten: * Søknaden om å gå godkjent medisinen Edaravone (Radicava) i Norge havnet hos Beslutningsforum våren 2018. Medisinen fikk nei av forumet 14. mai 2018. * De fire regionale helsedirektørene kom frem til at medisinen er for dyr, og at effekten av medisinen er for dårlig dokumentert. * «De publiserte studiene konkluderer med at Edaravone kan ha en liten effekt hos et lite antall pasienter, og ingen effekt hos pasienter med økende alvorlighet av sykdommen», skrev panelet i sin vurdering. * Legemiddelet er godkjent til bruk i Japan, Sør-Korea og USA, men firmaet har fremdeles ikke søkt markedsføringstillatelse i Europa. * Anslagsvis er det 28 norske pasienter som er aktuelle for behandlingen med Edaravone. Gitt at hver pasient behandles i seks måneder vil den totale kostnaden for sykehusene være 28 millioner kroner årlig, ifølge Legemiddelverket. Vis mer vg-expand-down

Foto: Cathrine Nordstrand

– Knuste alt håp

Ikke fornøyd med mandatet

I løpet av de to siste månedene i 2018 ga Ekspertpanelet råd i 21 saker til pasienter i alderen 24–76 år. I 12 saker ble det gitt råd om videre behandling, og i ni av disse sakene ble rådene fulgt.

– I de første sakene har det vært problematisk å finne relevante studier for pasientene. Generelt er det få studier som går i Norge. Et problem med studier utenfor Norden, er at mange land kun inkluderer sitt lands egne pasienter, sier professor Haldan Sørbye, som leder Ekspertpanelet.

Han forteller at en del av ekspertene i panelet ikke er fornøyd med det endelige mandatet.

– I Danmark kan ekspertpanelet gi råd helt uavhengig av Beslutningsforums vurderinger. Mange forventet nok at det skulle bli slik i Norge også. Jeg forstår at vi ikke kan anbefale medisiner som har fått nei, men det hadde vært greit om vi kunne gi råd om behandling som ligger til vurdering.

– Det store problemet i disse sakene er hvor lang tid vurderingen tar i Beslutningsforum. Det er tid pasientene ikke har.

Han bekrefter at Ekspertpanelets mandat gjelder kun for pasienter med enn relativt kort forventet levetid (opp mot ett år), og at panelet har måttet si nei til enkelte pasienter hvor forventet levetid har vært lengre.

– Mandatet er antagelig slik for å begrense antall søknader. Det har kommet noen reaksjoner, blant annet fra Kolspasienter. Disse har mulighet til en tradisjonell second opinion vurdering, eventuelt kunne man vurdert en annen fremtidig ordning for slike pasienter.