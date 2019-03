VRAKET: Stortingsrepresentant Trond Giske, her på årsmøtet i Trøndelag Ap på Scandic Hell i Stjørdal. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Unngikk Giske-omkamp: – Jeg er lettet, sier valgkomitelederen

HELL (VG) Ryktene om en mulig omkamp for å gi Trond Giske en fremskutt styreplass viste seg ikke å holde. Både fylkeslederen og valgkomitelederen sier de er lettet.

Publisert: 02.03.19 18:14







– Desto nærmere vi kom valget og tilbakemeldingene økte på at det kunne komme benkeforslag, så er jeg glad for at det ikke skjedde. Jeg har snakket med Trond om valg og så videre, men ikke noe utover det generelle, sier Jorodd Asphjell til VG.

les også Fylkesleder om mulig Giske-omkamp: – Det skjer ikke

Rykter om omkamp

Han ledet valgkomiteen som først innstilte og deretter vraket Trond Giske fra en plass i arbeidsutvalget i Trøndelag Ap, en fremskutt plass i fylkesstyret.

– Jeg er lettet. Med tanke på alt som har skjedd, så er det godt for alle at innstillingen ble enstemmig vedtatt, sier han nå.

Etter at den mye omtalte videoen fra utestedet Bar Vulkan dukket opp, valgte valgkomiteen istedet å innstille Giskes nære allierte, stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen, til den fremskutte styreplassen.

I forkant av lørdagens valg på årsmøtet i Trøndelag Ap svirret rykter om at det kunne komme et såkalt benkeforslag for likevel å få Giske inn i fylkesledelsen. Alle delegatene på årsmøtet kan fritt foreslå alternative personer inn i ledelsen, selv om valgkomiteen hadde levert en enstemmig innstilling.

LEVERTE INNSTILLING: Valgkomiteleder Jorodd Asphjell. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Per Olav Skurdal Hopsø fra Melhus ble enstemmig valgt som fylkesleder, etter å ha vært konstituert som leder siden i fjor sommer. Også han er glad for at det ikke ble utløst noe maktdrama på årsmøtet.

Kloke valg

– Jeg er veldig glad for resultatet vi fikk. Det var et bra møte, og godt for meg å få tilliten fra årsmøtet og at styret ble enstemmig valgt, sier Hopsø.

– Hvordan vurderer du valgkomiteens arbeid?

– Jeg tenker at den enstemmige innstillingen fra valgkomiteen ble godt tatt imot. Valgkomiteen har gjort en god jobb og gjort kloke valg til slutt, sier Hopsø.