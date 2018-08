Foto: Christina Cantero, VG

Brann i Oslo-bygård

INNENRIKS 2018-08-23T18:59:47Z

Minst seks personer er evakuert.

Publisert: 23.08.18 20:59 Oppdatert: 23.08.18 21:22

Nødetatene rykket ved 20.30-tiden ut til en brann i en bygård i Markveien på Grünerløkka . Politiet meldte først om masse røyk og åpne flammer fra en leilighet på loftet, men senere viste det seg å være mindre dramatisk enn først antatt.

Like etter klokken 21 sier politiet til VGs reporter på stedet at de har kontroll på brannen, og at det ikke er fare for spredning til andre bygninger.

Politiet fryktet en stund at det kunne være en person i den aktuelle leiligheten, men fikk senere kontroll på vedkommende. Til sammen seks personer er evakuert, og ingen av disse har fått i seg røyk.