Her har den nå tiltalte mannen i 70-årene akkurat blitt ført inn i en politibil ved skogholtet der han lå skjult for de store politistyrkene som i fem timer hadde lett etter ham. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mann tiltalt for å ha knivdrept kona i Akershus i fjor

NTB

Publisert: 20.07.18 07:22

Mannen som i fjor ble pågrepet etter en storstilt leteaksjon i Feiring i Akershus, er tiltalt for å ha knivdrept kona i psykotisk tilstand natten i forveien.

Tiltalte drepte sin kone med to knivstikk i halsen etter først å ha kvalt henne, trolig en gang mellom klokken 2 og 4 natt til 28. august i fjor, ifølge tiltalen.

Rettsmedisinere har konkludert med at mannen i starten av 70-årene var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Påtalemyndigheten vil derfor be om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Klokken 5.55 en mandag morgen fikk politiet melding om at mannens kone var funnet død i sin bolig. Ektemannen ble raskt mistenkt, men politiet kunne ikke finne ham noe sted. Først da politiet hadde søkt blant annet med helikopter og hundepatruljer i omkring fem timer, ble mannen funnet i et skogholt like ved boligen.

Leteaksjonen og den påfølgende pågripelsen skjedde med et stort pressekorps til stede. Ikledd en hvit kjeledress som politiet hadde bedt ham ta på seg, ble mannen ført inn i en politibil. Pågripelsen ble filmet og fotografert av flere medier.

Ekteparet hadde to felles barn. Mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, har tidligere omtalt saken som en familietragedie. Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Svensson tidlig fredag morgen.

Saken er berammet for Øvre Romerike tingrett 11. og 12. desember i år.