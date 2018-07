RAMMET: Landbruksministeren var sist uke i Vestfold på besøk hos tørkerammede bønder. Mandag var det duket for krisemøte med Bondelaget. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Regjeringen etter hastemøte om tørken: Skal gjøre ti krisetiltak

Publisert: 23.07.18 16:33 Oppdatert: 23.07.18 16:50

INNENRIKS 2018-07-23T14:33:58Z

Bondelaget krever krisepakke for de tørkerammede bøndene. Etter et hastemøte har landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) gått med på ti krisetiltak.

Knusktørre åkre, ekstremtørke, dyr som må slaktes og fôrmangel – det var bakgrunnen for krisemøtet hos Landbruksdepartementet mandag ettermiddag.

– Det virker som regjeringen har tatt inn over seg den krisesituasjonen landet er i, sier Merete Furuberg i Norges Bonde- og Småbrukarlag etter krisemøtet.

Møtet gikk godt på overtid før de kom ut og ble enige om noe.

Inn i møtet gikk Bondelaget og Norges Bonde- og Småbrukerlag med fortvilte krav om en krisepakke og bedre erstatningsordninger. De ble enige om flere regelendringer - men har ikke landet på økonomiske tiltak.

– I dag har de presentert flere punkt de mener er nødvendig som vi som regjering gjennomfører i den tiden som kommer, sier Dale etter møtet.

Dette er noe av det de ble enige om:

Muligheten for forskuddsutbetaling av antatt avlingsskade økes fra 50 til 70 prosent.

En oppfordring om å ta va vare på mest mulig halm til fôr

Det gis dispensasjon fra kravet knyttet til beitetilskuddet om at hoveddelen av fôropptaket skal skje på beite

Myndighetene sørger for tilstrekkelig kapasitet i forvaltningen slik at det oppnås en rask søknadsbehandling

Myndighetene øker kontrollen av importert grovfôr til Norge og det innføres nasjonale krav for import slik det er gjort i Sverige.

– Vi vil be omsetningsrådet om det er særskilt behov for å øke beredskapslagringen på såkorn for det kommende året, sier Dale

Det er den verste tørkesommeren siden 1947 som nå har rammet bønder over hele Sør-Norge .

- Det er norsk matproduksjon det står om. Og det er en krisesituasjon som kan ha følger for mange år fremover, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.