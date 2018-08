AVVISER BESKYLDNINGER: – Dette er absurd. Jeg har ikke ansvar for utskrivninger fra klinikken, det er opp til den enkelte terapeut. Ledelsen mangler forståelse for rusbehandling, sier fagdirektør Kari Lossius ved Bergensklinikkene. Foto: Marita Aarekol, Bergens Tidende

Klinikk oppdaget millionavvik – ledere måtte gå på dagen

INNENRIKS 2018-08-23T09:34:32Z

Ledelsen ved Stiftelsen Bergensklinikken har suspendert to ledere med umiddelbar virkning, etter at det skal ha bli oppdaget store økonomiske avvik.

Publisert: 23.08.18 11:34 Oppdatert: 23.08.18 13:28

De to er fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Løvaas, som ble suspendert fra stillingene sine onsdag. I formiddag holdt styreleder Finn Konow Jellestad pressekonferanse om saken.

Etter det VG kjenner til, ble Helse Vest varslet om saken allerede sist fredag 17. august av administrerende direktør Ole Hope.

– Helt absurd

Kari Lossius selv avviser kontant beskyldningene overfor VG.

– Dette grunnes i en personkonflikt. Beskyldningene er helt absurde. Jeg er beskyldt for mye i mitt liv, men aldri for svindel. Det er ikke mitt eller Eva Løvaas sitt ansvar å skrive ut pasienter fra klinikken, dette ansvaret påhviler den enkelte terapeut. Jeg har heller aldri sett de dataene som det vises til, enkelt og greit fordi dette er data som ligger i den enkeltes journal, sier hun.

Hun holdt i formiddag pressekonferanse i sitt eget hjem i Bergen sentrum.

Tusen døgn for mye

Bergensklinikkene er en uavhengig institusjon for behandling av rus og forskning innen feltet, og har hovedbase på Hjellestad i Fana i Bergen.

I en pressemelding fremholdes det at ledelsen har avdekket feilrapportering om døgnopphold ved klinikkene.

– Innledende undersøkelser tyder på at man over tid har unnlatt å skrive ut pasienter som har forlatt klinikken. Så langt ser det ut som at avvik siden starten av 2017 kan være over 1000 døgn. I verdi kan avviket utgjøre anslagsvis 3–5 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

Forlate bygningen

Suspenderingen av de to klinikklederne ble omtalt først av Bergens Tidende onsdag, da de to måtte forlate bygningen umiddelbart etter et møte med styret.

Bergensklinikkene sier i meldingen at de ser alvorlig på avvikene som er oppdaget, og har informert Helse Vest om situasjonen. Klinikken ønsker nå at en uavhengig tredjepart skal undersøke saken.

Styreleder Finn Konow Jellestad sier i en pressemelding at de to lederne vil være suspendert mens undersøkelsene pågår.

«Betydelig avvik»

Helse Vest bekrefter at de fikk et varsel fra Bergensklinikkene om betydelige avvik i rapportering av liggedøgn.

Varselet ble sendt fredag 17. august.

– Dette ble fulgt opp fra Bergensklinikkene til Helse Vest per telefon tirsdag kveld. Helse Vest og Bergensklinikkene skal ha et møte om saken fredag, skriver kommunikasjonsdirektør Bente Aae i Helse Vest i en e-post til VG.

Den ferske direktøren, Ole Hope, forteller at ledelsen nå skal gjennomgå rutinene:

- Vi har innledet en dialog med Helse Vest om saken og møter ledelsen i Stavanger i morgen tidlig. Vi er også i gang med å gjennomgå våre egne rutiner, uttaler han ifølge pressemeldingen.

– Vi ser alvorlig på varselet og verdsetter åpenheten fra ledelsen ved klinikken, sier eierdirektør Ivar Eriksen i Helse Vest.