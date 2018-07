Mann drept i motorsykkelulykke i Agder

Publisert: 21.07.18 05:28

En mann (23) omkom etter å først ha kjørt på en kvinne og deretter i en stolpe i Froland.

Politiet i Agder meldte på Twitter at en tohjuling var involvert i en ulykke i Froland utenfor Arendal.

– En motorsykkel har kjørt borti en fotgjenger og deretter inn i en stolpe. Det har medført at føreren ble alvorlig skadet, sier operasjonsleder Atle Loven i Agder politidistrikt til VG like før 05.

Klokken 05.22 oppdaterer politiet at føreren på 23 er omkommet. De pårørende er varslet.

– Det ble jobbet med livreddende førstehjelp av nødetatene, før han ble erklært død på stedet, opplyser Loven rundt 05.30.

Ulykken skjedde i Langedal i en 40-sone i nærheten av en X/Y-bensinstasjon.

Fotgjengeren, en kvinne, var ved bevissthet da politiet kom til stedet og har ifølge SSHF akuttmottak moderate skader. Ifølge politiet var det flere vitner til ulykken som de fikk melding om via nødsentralen 113 klokken 02.47, og politiet jobber på stedet.