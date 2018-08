STØTTER BEKKEVOLD: Sentralstyremedlem i KrF, Karin Bjørkhaug. Foto: Daniel Mork Furuveien/FlipFilm/KrF

Bekkevold får støtte av partikollega

INNENRIKS 2018-08-18T04:36:02Z

Mens fylkeslederen i Østfold sier at Geir Jørgen Bekkevold bør gå av som familiepolitisk talsmann, mener sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug at partikollegaen ikke gjorde noe galt da han viet et homofilt par.

Publisert: 18.08.18 06:36

Bjørkhaug mener det er nødvendig at partiet tar en debatt homofilt ekteskap.

– Dette er en debatt det er viktig for oss å ta. Vi kan ikke late som homofili ikke finnes, sier hun til Trønder-Avisa , som først omtalte saken.

Bjørkhaug er enig i Knut Arild Hareides uttalelse om at KrF er et politisk parti , ikke en menighet.

På Dagsrevyen torsdag ønsket ikke partilederen å kommentere hvorvidt han støtter paret som giftet seg eller Bekkevold som utførte vigselen.

– Hareide har svart og opptrådt som en partileder. Vi skal ikke blande oss opp i hvilken samlivsform partiets ansatte velger eller deres teologiske overbevisning. Vi kan ikke presse Bekkevold til å agere annerledes enn det som er i tråd med hans samvittighet. Det vil være ulikt KrF å gjøre, sier hun til VG.

Vil fjerne Bekkevold

Over 50 medlemmer har i løpet av kort tid meldt seg ut av partiet, etter at Bekkevold viet et homofil par i begynnelsen av august.

Fylkesleder Laila Eliassen i Vestfold mener at Bekkevold, som er familiepolitisk talsperson, ikke lenger er rett person til å fronte partiets politikk på området.

Eliassen sier til NRK at Bekkevold heller bør få et annet ansvarsområde på Stortinget.

Stortingsrepresentant for Vest-Agder KrF, Hans Fredrik Grøvan, er også blant dem som har kritisert sin partikollega. Han mener handlingen burde vært ugjort.

– Det er umulig å skille mellom privatperson og hvem du er i partiet. Det var ikke bra, sa han til NRK tidligere denne uken.

– Jeg har fått veldig mange reaksjoner, og dette oppfattes som en handling som strider mot vårt partiprogram.

– Må respektere ulikheter

Sentralstyremedlem Bjørkhaug forstår at vielsen kan ha skapt usikkerhet rundt KrFs politikk på dette området, men viser til at partiet har vedtatt et program hvor formuleringen er klar og tydelig:

– Sånn jeg leser programmet, er det ingen tvil om at partiet fremholder og verner om ekteskap mellom mann og kvinne. Det har vi alltid gjort, og ingenting er forandret på dette området, sier hun.

– Samtidig står det skrevet at KrF anerkjenner at mennesker er ulike og tar ulike valg for sine liv. Partiet har alltid bestått av medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte med ulike ståsted, og vi har en romslighet for uenighet. Det er viktig at vi respektere hverandre.

– Har støtte

NRK har vært i kontakt med 12 av de 16 fylkeslederne i partiet. Flesteparten av dem er kritiske til vielsen, men Bekkevold får også skryt for innsatsen han gjør som stortingsrepresentant, skriver kanalen.

Bjørkhaug tror Bekkevold har mer støtte i partiet enn hva som hittil har kommet frem i media.

– Innad i partiet er nok bildet mer nyansert, og det er viktig at vi får synliggjort dette gjennom å være dyktige på å skille teologi og politikk, sier hun.

VG har tidligere vært i kontakt med Bekkevold, som har sagt at han ikke ønsker å gi noen kommentarer.

VG har også kontaktet KrFs pressekontakt, og spurt om Hareides oppfordring til personer i sentrale tillitsvalg i partiet, er å ikke blande seg inn i kirkens teologiske diskusjoner. Partiet ønsker ikke å kommentere dette.