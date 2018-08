NEDBØR: Sommervarmen virker å være forbi og regnet melder seg. Slik vil det se ut på torsdagen når regnbyger kommer inn over store deler av landet. Foto: Meteorologisk institutt

Meteorologen: Det blir ikke 30 grader igjen med det første

Publisert: 12.08.18 11:29

INNENRIKS 2018-08-12T09:29:13Z

Det kraftige uværet har forlatt Norge for denne gang, men den rekordsettende knallsommeren ser ikke ut til å komme tilbake med det første. På tirsdag blir varmeste temperatur i Oslo langt under 20 grader.

Gjennom de siste dagene har lavtrykk, kraftig vind og regn dominert værvarselet i store deler av landet. Lavtrykket beveget seg sakte, men sikkert nordover gjennom helgen og førte til at en rekke trær veltet og flere bygninger fikk skader.

Da VG snakket med Gjensidige lørdag, kunne de blant annet melde om skader for mellom to og tre millioner kroner på Sør- og Østlandet, og de forventet at tallet kunne mangedoble seg over de neste dagene.

Nå har derimot stormen passert landet for denne gang, men knallsommeren med ukelange solintervaller og mer enn 30 grader ser ikke ut til å komme tilbake med det første.

Anne Solveig Andersen, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt , sier til VG at det vil bli noe nedbør på Østlandet gjennom formiddagen på søndag, før regnet vil avta.

– Det ser ut til at det blir oppholdsvær på Østlandet de neste dagene, men det er foreløpig ganske usikkert og det kan komme nedbør på tirsdag, sier hun.

Varmeste temperatur 16 grader

Ifølge værvarselet for Oslo ser tirsdagen ut til å bli den første dagen på lang tid der gradestokken ikke engang vil bevege seg opp mot tyvetallet og den varmeste temperaturen ser foreløpig ut til å bli 16 grader.

– Jeg sitter i Bergen og har følt på at det begynner å bli mørkere tider, og det kjennes som høsten nærmer seg. Men vi kan fortsatt få finere perioder igjen, sier meteorologen.

Bergenserne er kanskje de heldigste med søndagsværet og siste halvdel av dagen byr på strålende sol og like under 20 grader. Fra onsdagen kommer derimot regnet tilbake – og blir der så lenge langtidsvarselet rekker.

– Er vi ferdig med knallsommeren for denne gang?

– Det kommer nok ikke tilbake med det første. Lavtrykk vil prege været fremover og det stabile høytrykket er over. Det blir ikke 30 grader igjen med det første sier Andersen.

Kaldt vær i Midt-Norge

Lavtrykket som ga Nord-Norge kraftig vind i går er langt på vei forbi. Det er fortsatt ventet nedbør gjennom dagen, men det vil gå over til byger.

Resten av landet vil gjennom de neste dagene få roligere værforhold. I Trondheim er det skyer som preger prognosene, og temperaturen vil i hovedsak ligge godt under 20 grader.

På første halvdel av tirsdagen ser derimot trønderne ut til å måtte regne med kun åtte grader.

– Høsten kan være fin den og. Vi har hatt en spesiell sommer som har slått rekorder i bøtter og spann. Jeg skal ikke si at det ikke kan bli en fin avslutning på august, men det skal mye til at vi får igjen det været vi har hatt, sier Andersen.

I Nord ligger temperaturene på mellom 8 og fjorten grader den neste uken, og langtidsvarselet preges av skyer i lang tid fremover.