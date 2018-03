HAR SLUTTET: Brittany Kaiser, som tidligere var ansatt i Cambridge Analytica, snakker her under en pressekonferanse i London i november 2015. Foto: REUTERS/STEFAN WERMUTH

Avis: Hevder Cambridge Analytica jobbet for Brexit-gruppe

Publisert: 24.03.18 16:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-24T15:43:35Z

En tidligere leder hos Cambridge Analytica mener selskapet villedet offentligheten i forbindelse med jobben de gjorde for en gruppe som ville ha Storbritannia ut av EU.

Det forteller Brittany Kaiser i et intervju med den britiske avisen The Guardian, som også er gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Arbeidet skal ha blitt utført for «Leave»-fløyen i forkant av folkeavstemningen, hvor et flertall av britene i 2016 stemte for å forlate unionen.

Kaiser (30), som jobbet som direktør for forretningsutvikling i Cambridge Analytica inntil mars i år, forteller i det eksklusive intervjuet at de utførte tallknusing og analyser for «Leave. EU ».

– Vi foretok analyser

– Nei, vi drev ikke hele kampanjen og kanskje ble ikke arbeidet vårt brukt, men da jeg snakket med pressen foretok vi i virkeligheten dataarbeid og analyser, sier hun. Samtidig hevdet selskapet utad at det ikke hadde utført «noe betalt eller ubetalt arbeid» for Leave.EU.

– Etter min mening, løy jeg, sier Kaiser i intervjuet med The Guardian.

Cambridge Analytica er, ifølge avisen, allerede under etterforskning av EUs valgkommisjon for å se om det hadde noen medvirkning, eller ikke, i den britiske folkeavstemningen.

Fikk du med deg? Slik slår du av Facebook-sporing

Direktøren i Cambridge Analytica (CA), Alexander Nix, ble nylig suspendert etter at han i hemmelige opptak hevdet at selskapet spilte en stor rolle i å sikre Donald Trump valgseieren. Nix avviser at han og selskapet har gjort noe galt.

I februar benektet Nix overfor en komite i det britiske parlamentet at selskapet hadde jobbet for «Leave.EU». Han sa at de kun hadde møtt Brexit-gruppen for å diskutere potensielle forretninger, men at de aldri kom til enighet om noen avtale, ifølge Reuters.

– La meg være absolutt krystallklar når det gjelder dette. Jeg vet ikke på hvor mange måter jeg kan si dette. Vi jobbet ikke for Leave.EU. Vi har ikke foretatt noe betalt eller ubetalt arbeid for dem, ok? sa han til komiteen som undersøker såkalt «face news» i britisk politikk.

TEK.no forklarer: Dette Facebook-krisen

Analyseselskapet må gi innsyn

Fredag ble Cambridge Analytica tvunget til å gi myndighetene tilgang på datamateriale, etter mistanken om misbruk av 50 millioner Facebook-brukeres personopplysninger.

Etter stort press fra myndigheter og politikere både i Europa og USA, møtte datatilsynet i Storbritannia det skandalerammede analyseselskapet i retten fredag i London, for å avgjøre om myndighetene skal få innsyn i selskapets data.

Dommeren bestemte at selskapet må dele sine papirer med myndighetene og kort tid etter tok 18 sikkerhetsfolk seg inn i hovedkvarteret i London, ifølge The Guardian .

Cambridge Analytica opplyser, ifølge CNN , at de nå hyrer inn et uavhengig revisjonsbyrå for å bevise at Facebook-dataene er slettet, slik de ble pålagt i 2015. Fredag gjentok også selskapet at dataene ikke ble brukt i Donald Trumps president-kampanje.

– Ble ikke brukt i Brexit-kampanjen

Tidligere Cambridge Analytica ansatt, Brittany Kaiser, forteller i inverjuet med The Guardian at hun hadde seks eller syv møter med senior representanter for Leave.EU, som blant annet ble stiftet av Arron Banks, en stor finansiell bidragsyter til det euro-skeptiske UKIP-partiet.

Arbeidet ble ifølge Kaiser gjort for å få i land en kontrakt med Leave.EU.

The Guardian skriver at Arron Banks uttaler: «Leave.EU mottok ikke noen data eller arbeid fra Cambridge Analytica. Ukip ga Cambridge Analytica noen av sine data og Cambridge Analytica gjorde noen analyser av dette. Men det ble ikke brukt i Brexit-kampanjen. Cambridge Analytica forsøkte å få meg til å betale for dette arbeidet, men jeg nektet. Det hadde ikke noe med oss å gjøre».