LILLEBROR: Asif Hussain drev to Lime-butikker i Vestfold, en i Larvik og en i Sandefjord. - Målet er nå å komme tilbake i normal jobb igjen, sier Hussain. Foto: Tore Kristiansen

Lillebror blankt frifunnet i Lime-saken

Publisert: 25.03.18 16:12

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-25T14:12:59Z

Den yngste av brødrene i den såkalte i Lime-saken, Asif Hussain (35), var tiltalt for å ha motarbeidet rettsvesenet. Nå er han blankt frifunnet.

Det er en enorm lettelse å bli renvasket, sier Asif Hussain (35) til VG.

Høsten 2014 slo politiet til mot hans eldre brødre som grunnla matvarekjeden Lime i 2012.

- Det var en fryktelig tøff tid. Politiet arresterte mamma, pappa, mine to eldre brødre og søsteren min, forteller Hussain.

To måneder senere, 18-november 2014, ble også Asif Hussain pågrepet.

- Jeg kommer aldri til å glemme den dagen. Jeg ble omringet av politiet midt på gaten, sier 35-åringen.

Hussain ble tiltalt for å ha motarbeidet rettsvesenet mens de andre familiemedlemmene satt i varetekt.

- Jeg ble tiltalt for å ha bestilt en kidnapping av en fornærmet i Pakistan og få en person til lage en erklæring under tvang, forteller 35-åringen.

Dom satt til side

I tingretten ble han frifunnet for kidnapping, men dømt for å ha tvunget en fornærmet i saken til å skrive en falsk erklæring. I Lagmannsretten ble han først dømt av en jury.

- Men dommen ble satt til side av fagdommerne. Så saken kom opp igjen. Nå er jeg endelig frifunnet, sier Hussain.

Nå har ankefristen utløpt og den frifinnende dommen er rettskraftig. 35-åringen forteller at han satt åtte måneder i varetekt.

- Jeg ble ødelagt fysisk og psykisk. Jeg hadde bil og leilighet. Nå har jeg ingenting, sier Hussain.

Tilfreds forsvarer

Et av de få lyspunktene i varetektstiden var gjensynet med sin rottweiler, forteller Hussain.

- Etter seks måneder i varetekt fikk jeg besøk av hunden min i fengselet. Han heter Shero, som betyr løve på urdu, forteller han.

Asif Hussain drev to Lime-butikker i Vestfold, en i Larvik og en i Sandefjord.

- Målet er nå å komme tilbake i normal jobb igjen, sier Hussain.

Sjekk hva forsvarerne tjente: Så mye har advokatene tjent på Lime-saken

Hans forsvarer, advokat Petter Bonde, forteller at han er tilfreds med dommen.

- Vi vil nå søke erstatning for den urettmessige strafforfølgningen min klient ble utsatt for. Beløpets størrelse er det for tidlig å si noe om, sier Bonde.

Lime-dommen ennå ikke klar

Politiet og flere offentlige etater aksjonerte høsten 2014 mot 20 butikker i Lime-kjeden, og i november 2015 ledet etterforskningen til at 13 personer ble tiltalt.

Lime-saken er med sin hovedforhandling på 40 uker, 158 rettsdager, en av Norges mest omfattende straffesaker. Retten ble hevet og tatt opp til doms i desember 2016.

Oslo tingrett opplyste i desember i fjor til VG at dommen vil foreligge i løpet av første halvår i 2018.

Asifs storebror, Sajjad Hussain, ble utpekt som hovedmann i den omfattende saken. Storebroren jobbet i en årrekke i Joker-kjeden før han brøt ut og etablerte Lime-kjeden.

Storebroren sto for to uker siden tiltalt i en ny straffesak for brudd på merverdiavgiftsloven og regnskapsloven. Han skal ifølge tiltalen ha gitt uriktig opplysninger i omsetningsoppgavene for en Joker-forretning fra 2004 til 2009.

Eks-psykiater dømt

En av de medtiltalte i Lime-saken, eks-advokat Mohammad Shahzad Nazir, ble nylig frifunnet for å ha gjort noe galt da han skaffet sin svigerfar oppholdstillatelse i Norge. En av de andre tiltalte i Lime-saken, den bedrageridømte eks-psykiateren Sharok Ezazi ble i desember i fjor dømt til fengsel i fire år for kreditorsvik og for å ha skjult opprinnelsen til eget straffbart utbytte, såkalt selvvasking.

– Det er begått økonomisk kriminalitet med stor fantasi, stor iver og mye initiativ over lang tid. Det er det han nå blir domfelt for, sa statsadvokat Peter André Johansen til Finansavisen, som først omtalte dommen.

Ezazi har anket denne dommen.