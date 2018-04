KUN EN UTVEI: Forsvarer Aasmund Sandland mener at det kun finnes et riktig utfall av straffesaken mot Angelicas mor: Frifinnelse. Foto: Frode Hansen/VG

Forsvarer krever frifinnelse i Valdres-saken: – Domfellelse vil sende et farlig signal

GJØVIK (VG) Forsvarer Aasmund Sandland advarer retten mot å dømme Angelicas mor etter datterens død. - Vil sende et farlig og bekymringsfullt signal til foreldre med barn som har anoreksi.

– Angelicas død er ikke et resultat av en mors manglende omsorg. Dødsfallet skyldes en eneste ting: Anoreksi. Den mest dødelige sykdommen psykiatrien kjenner, sier Sandland i sin sluttprosedyre torsdag.

Fakta Dette er saken 13 år gamle Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring. Ifølge tiltalen unndro den 46 år gamle moren datteren Angelica (13) fra ordinær skolegang og helsehjelp, og tok henne med til familiens hytte i Beitostølen den 5. oktober 2015. En drøy måned før 13-åringen og moren flyttet opp på familiehytta veide Angelica 41,2 kilo. Da hun døde på nyttårsaften – fire måneder senere – ble vekten fastsatt til 21,7 kilo. 13-åringen hadde en BMI, eller kroppsmasseindeks, på 8,8. Alt under 18,5 i BMI regnes som undervektig. Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i Bærum og Øystre Slidre brøt loven i behandlingen av 13-åringen. Moren er tiltalt for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren. Strafferammen er 15 års fengsel.

Han krever at den tiltalte moren frifinnes for grov omsorgssvikt og mishandling med døden til følge, etter at Angelica (13) ble funnet død av avmagring på familiehytta i 2015.

Han mener retten ikke har noen annen utvei, og peker på at det er en grunn til at lignende saker aldri har vært ført for en norsk domstol tidligere.

– En domsavsigelse vil sende et farlig og bekymringsfullt signal til foreldre med barn som har anoreksi. Det vil også stride mot den alminnelige rettsfølelse. Retten har en eneste utvei som er korrekt, å frifinne tiltalte, sier han.

Sandland utdyper til VG at det er mange foreldre i Norge som befinner seg i samme situasjon som den tiltalte moren har gjort de siste årene.

– Skulle det nå oppleves at hun domfelles, vil det kunne bre seg en frykt hos disse foreldrene, som egentlig mener alt godt for sine barn.

De sakkyndige har konkludert med at jentas død kunne ha vært unngått om hun hadde fått nødvendig behandling .

Fikk anoreksi som ni-åring

Påtalemyndigheten la på sin side onsdag ned påstand om fire års fengsel for den tiltalte moren , og mener saken grenser mot forsettlig drap.

Den tiltalte kvinnen har flere ganger hevdet at datteren utviklet spiseforstyrrelser som følge av grov mobbing ved flere skoler i Bærum.

13-årige Angelica fikk påvist anoreksi allerede i 2012. Hun var da ni år gammel.

– Vi kan uten videre legge til grunn av Angelica ble mobbet, og at hun selv opplevde det slik. De fleste barn som utsettes for dette, opplever selvforakt og maktesløshet for skole og omgivelser, sier forsvarer Aasmund Sandland.

Moren har forklart at hun tok med seg datteren og flyttet til familiens hytte på Beitostølen i 2015 som følge av en lang kamp mot både skole- og helsevesen, og for at datteren skulle få en «ny start».

– Denne saken har vært preget av én teori basert på funn av en tynn, død jente, uåpnede julepresanger og at døden har inntruffet på et tidligere tidspunkt. Dette er et forsøk fra påtalemyndigheten om å inkriminere en mor som tidligere ikke har fått så mye som en trafikkbot, fortsetter Sandland.

Mener mobbing ikke er relevant

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har allerede konkludert med at skolene brøt loven på enkelte punkter mens Angelica var elev hos dem.

Aktoratet mener derimot at mobbingen ikke er relevant for straffesaken fordi de mener at moren skulle ha sørget for at datteren fikk livsnødvendig helsehjelp - uavhengig av årsaken til spiseforstyrrelsen.

– Det er ikke veldig vesentlig for påtalemyndigheten å belyse dette. Uansett hva som er årsaken til at man har fått spisevegring, så er det avgjørende her hvordan man har forholdt seg til det, har statsadvokat Arne Ingvald Dymbe tidligere uttalt til VG.

Moren i nødsamtale : «Det er en som har spist for lite»

Forsvarer Sandland mener at det er en rød tråd mellom fravær av mobbingen og bedring av Angelicas spiseforstyrrelser. Han viser til at moren og datteren oppholdt seg på hytta også sommeren 2015, et snaut halvår før 13-åringen døde.

– Når hun veies i august samme år veier hun 41,2 kilo. Dette er i en periode da tiltalte står for hovedansvaret for Angelica. Ingen mobbing, ingen spesialisthelsetjeneste - og vekten går opp, sier han.