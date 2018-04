Bianca rammet av prolaps - eieren snekret hundeheis

Publisert: 08.04.18 20:30 Oppdatert: 08.04.18 20:41

Da Arne Erland Nilsens bestevenn Bianca (12) ikke lenger klarte å komme seg opp trappen, var gode råd dyre. Løsningen ble en hjemmesnekret trappeheis.

– Bianca begynner jo å bli en eldre dame. Huset er stort og gammelt, og trappen mellom første og andre etasje er veldig bratt. Hun drev bare og la seg ned midt i trappen, ville ikke gå lenger. Så da måtte vi jo forsøke å hjelpe henne, forteller Arne Erland Nilsen (79) til VG.

Det var avisen Agder som først omtalte den originale hundeheisen, spesialdesignet til golden retrieveren Bianca.

– Bianca er min beste venn, og vi har fulgt hverandre gjennom tykt og tynt i årevis. Det er bare oss to som bor her, så da må vi jo passe på hverandre, sier 79-åringen.

For to og et halvt år siden ble Bianca veldig syk, og holdt på å dø.

– Hun fikk prolaps i ryggen og akutt livmorbetennelse. Men heldigvis var dyrlegen raskt på plass, og hun ble operert. I dag er hun frisk, selv om hun begynner å dra på årene. Så om hun synes trappa er for slitsom eller om hun er engstelig for at den er så bratt er jeg usikker på. Det var ihvertfall umulig å få henne helt opp, sier hundeeieren.

Det var Arnes sønn som kom på ideen om hundeheisen.

– Sønnen min Einar, som bor i Mexico, var nylig på besøk. Da han var her drev han og bar Bianca opp og ned trappa. Men hun er ganske tung. Så da sa Einar: «Far, jeg har en plan!», forteller Arne.

Sønnens ide om en hundeheis ble et fellesprosjekt for far og sønn. De snekret, kjøpte elektrisk vinsj og monterte sammen heisen i trappen.

Bianca selv var i starten litt skeptisk til den nye måten å forflytte seg på.

– Vi har en tre mål stor hage, der Bianca rusler rundt og koser seg. De første dagene etter at heisen var montert, gjemte Bianca seg under hekken når vi skulle gå inn, og var tydelig litt engstelig for den ventende heisturen. Men etterhvert gikk det veldig fint, ler Arne.

I dag tripper Bianca selv inn i heisen, Arne lukker døren og trykker på en knapp, og hun durer oppover trappetrinnene.

– Det er morro å se at det går så fint.

Arne fikk Bianca i gave etter at han mistet kona si. Han hadde egentlig aldri ønsket seg hund, men som han sier: Da han så Bianca ble han helt bergtatt.

Hver dag legger Arne ut bilder av Bianca på Facebook, både på sin egen side og på en golden retriver-side.

– Jeg får meldinger fra både innland og utland om hvor hyggelig det er å følge meg og Bianca. Det setter jeg stor pris på.