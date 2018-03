FINVÆR: Søndag, første påskedag, ser det ut til å bli finvær både i nord og sør. Det blir muligens den beste dagen å spenne på seg skiene. Foto: Jørgen Braastad

Finværet holder seg hele påskehelgen – så kommer muligens våren

Publisert: 31.03.18 04:58

Det ser ut til det blir godvær både i nord og sør i påskehelgen. Så kan Sør-Norge forberede seg på en smak av våren, mens i Nord-Norge vil ikke vinteren slippe taket.

I Sør-Norge skal det flotte været holde seg gjennom påskehelgen.

– Det skal holde seg bra. Det er en liten fare for lave skyer og tåke noen steder, men det skal bli noenlunde fint hele helgen, sier vakthavende meteorolog på Meteorologisk institutt Eirin Arnesen til VG.

Kuldegradene biter seg dog fast i indre deler av Østlandet og til fjells. Sola vil imidlertid hjelpe til å varme opp i skiløypene.

Våren på vei

Etter flere kulderekorder i mars, ser det ut til at våren endelig er på vei – eller i hvert fall blir den smak på den nye årstiden over helgen.

– Det ser ut til at det blir et væromslag neste uke. Det blir noen del grader varmere i hele Sør-Norge, og det er nok til at det kan føles som våren er på vei, sier meteorologen men påpeker at det er usikre prognoser.

Hun forteller at temperaturene vil ligge på omkring tre til fem plussgrader både dag og natt ved kysten.

Det kan komme litt nedbør, men den vil trolig komme som regn, i hvert fall ved kystområdene.

– Nedbøren vil nok komme som flytende form sør for Stadt etter hvert. Men i fjellområdene vil det nok være både kuldegrader og snø en liten stund til.

– Et lite avbrekk fra drittværet i nord

– I nord er det fortsatt en god del snøbyger. Vi er nok ikke kvitt det helt enda, Arnesen.

Fredag og lørdag vil det komme omtrent 20 cm snø i Finnmark og Troms.

– Utover dagen blir det kraftige byger. I tillegg skal vinden dra seg opp til sterk kuling ved kysten i kveld.

Men den gode nyheten er at på første påskedag ser det ut til at det blir en relativt fin dag i Finnmark og Troms.

– Det ser ut til at det blir et lite avbrekk fra drittværet i nord på søndag. Da blir det både mindre nedbør og mindre vind. Jeg kan ikke love strålende sol og vindstille, men det blir i hvert fall bedre enn det har vært på en stund.

Meteorologen minner på at det er stor snøskredfare flere steder, og oppfordrer folk til å gå inn på varsom.no å sjekke forholdene før de legger ut på tur.

Bygene kommer tilbake

Så kommer bygene og vinden tilbake.

– Prognosene er litt ustabile, men det ser ut til at fra og med mandag kommer de tette bygene og vinden tilbake. Det er et lavtrykk som kommer fra sørøst som lager østavind, og da blir det sterk vind og nedbør.

– Det ser ut til at det kan holde seg sånn utover uken.

Nordland vil få lignende vær, bare litt roligere vind og ikke fullt så mye nedbør.

– Det er forventet en del nedbør i Nordland også, men det er ikke like kraftig og tett som lenger nord, sier Arnesen.

Generelt vil temperaturene holde seg mellom tre og ti minusgrader.

– Det blir ikke sprengkaldt, men det hjelper ikke så mye når vinden busker deg i ansiktet.

