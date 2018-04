SKATT MATT: Helge André Njåstad i Frp er matt av eiendomsskatt, men blir satt i skatt matt av KrF, som er skeptiske til å sikre flertall for reduksjon. Foto: Frode Hansen

Frp åpner for å gi dobbel stemmerett til hytteeiere som betaler eiendomsskatt

Publisert: 08.04.18 13:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-08T11:16:35Z

Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad kjører i gang en offensiv mot eiendomsskatten, men er avhengig av et skeptisk KrF.

– Vårt primærstandpunkt er at vi vil eiendomsskatten til livs. Det gjelder både for hus og hytter. Men når det gjelder eiendomsskatt på hytter, er det særlig ille. De som betaler eiendomsskatt på hytter, har null påvirkning på politikken i kommunene, sier Frps finanspolitiske talsperson, Helge André Njåstad, til VG.

I Jeløya-plattformen, som Frp, Høyre og Venstre forhandlet frem i januar før regjeringen ble utvidet, fikk Frp gehør hos de andre regjeringspartiene for at kommuner kan innkreve eiendomsskatt på maksimalt 5 promille for boliger og fritidsboliger, fra dagens 7.

Partiet har imidlertid lenge slitt med å få et stortingsflertall med seg for å redusere eiendomsskatten. Hvis ikke de klarer det ved neste korsvei, ønsker Njåstad å ta grep:

– Kanskje man burde ha stemmerett to steder når man betaler skatt to steder. Det må naturlig nok utredes, men får vi flertall for dette, vil vi lage modeller som gir hytteeiere påvirkning over skattesammensetningene, sier han.

Det er med dagens regelverk opp til kommunene selv om de ønsker å kreve inn eiendomsskatt, men den kan bare være på maksimalt syv promille.

Håper på flertall for reduksjon

Njåstad har et håp om at det kan være mulig å få sikt på med seg KrF på å redusere eiendomsskatten og dermed sikre flertall.

– Vi fikk dem med på å kutte i maskinskatten, så det er håp. Vi skal foreslå reduksjon i neste statsbudsjett og forhandle i Stortinget, sier han.

VG skrev tidligere i mars at eiendomsskatten har doblet seg siden 2013 . Grunnen til det er at ulike politiske flertall rundt om i norske kommuner har økt eller innført eiendomsskatten.

Kritikere av eiendomsskatten mener at det er en usosial skatt som er lite treffsikker.

Områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, viste imidlertid i VG tidligere i mars til at det er et ekstra virkemiddel for kommunene til å øke inntektene.

Skepsis i KrF

KrFs finanspolitiske talsperson, Hans Fredrik Grøvan , er klar på at partiet ikke ønsker å stramme inn kommunenes muligheter til å kreve inn eiendomsskatt.

– Vår holdning er at dette er en skatt som den enkelte kommune kan bestemme omfanget av selv opp til syv promille. Det samme gjelder hva slags boliger som skattlegges. Skattlegging av fritidsboliger gjelder innenfor dette, sier han.

Grøvan sier det er inngripende i lokaldemokratiet.

– Vi ønsker at avgjørelser knyttet til dette skal tas av den enkelte kommune, slår han fast.

Denne artikkelen handler om Eiendomsskatt

Hans Fredrik Grøvan