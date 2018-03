GREP INN: Høyesterett har besluttet at drapsdommen mot en 31 år gammel far skal oppheves. Dermed havner saken i lagmannsretten igjen. Foto: Espen Braata, VG

Far dømt til 16 års fengsel for drap på sønnen (2 md.): Dommen opphevet etter varsku fra Riksadvokaten

Publisert: 27.03.18 14:21 Oppdatert: 27.03.18 16:13

Borgarting lagmannsrett dømte i januar en 31 år gammel mann til 16 års fengsel for forsettlig drap på sin ti uker gamle sønn. Nå er dommen opphevet.

Mannen ble opprinnelig tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge, men under hovedforhandlingen i tingretten la aktor ned påstand om at han i stedet skulle dømmes for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Da dommen på 17 års fengsel falt i Oslo tingrett ble mannen, ifølge aktor i saken, den første i Norge til å bli dømt for drap for å ha filleristet en baby . Etter at Riksadvokaten senere tok ut ny tiltale ble faren i Borgarting lagmannsrett dømt til 16 års fengsel.

Faren anket dommen på stedet, og nå har Høyesteretts ankeutvalg enstemmig avgjort at dommen skal oppheves på grunn av juridiske mangler. Dermed skal den på nytt behandles i lagmannsretten.

31-åringen i retten : – Jeg var en god far

Oppdaget feil

Avgjørelsen kommer etter at påtalemyndigheten selv tok opp at lagmannsrettens redegjørelse for skyldkravet var ufullstendig.

Førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, Guri Lenth, forteller til VG at hun, da hun skulle forberede saken for Høyesterett, oppdaget at noe ikke var som det skulle.

– Under forberedelsene til saken så vi at uttalelser i lagmannsrettens dom kunne tyde på at det var begått en feil, og tok opp dette med Høyesterett, sier Lenth.

I brevet som ble sendt til Høyesterett blir det reist tvil om lagretten har forstått skyldkravet riktig.

– En av forsettsformene er uriktig beskrevet. Feilen gjør det usikkert om juryen har forstått hva som skal til for å dømme for forsettlig drap, forklarer Lenth.

Forsvarer: – Positivt at de rydder opp

Høyesterett, som etter planen skulle ha behandlet straffutmålingen i saken i slutten av april, besluttet i stedet å oppheve lagmannsrettens dom.

– Det er tragisk at en er dømt til 16 års fengsel for drap på sitt eget barn, på grunn av en juridisk feil, sier Øystein Storrvik som er mannens forsvarer i Høyesterett, til VG.

Spørsmålet om lagmannsretten hadde forstått forsettsbegrepet ble ikke tatt opp i anken og heller ikke i påtalemyndighetens merknader, går det frem av Høyesteretts avgjørelse.

– Det er positivt at det er påtalemyndigheten selv som rydder opp i dette. Min klient har hele tiden nektet straffskyld, og er glad for at han nå får en ny sjanse til å bevise sin uskyld i lagmannsretten, sier Storrvik.

Sykehuset varslet politiet

Det var 17. desember 2014 at den ti uker gamle gutten ble brakt til Akershus universitetssykehus med kraftige skader . Han døde tre dager senere. Ifølge påtalemyndigheten hadde «filleristing» ved flere anledninger ukene i forkant ført til at han hadde flere ribbensbrudd, netthinneløsning, brudd i hodeskallen og flere blødninger i hjernen.

Etter at sykehuset sendte en bekymringsmelding til politiet, ble foreldrene pågrepet og siktet for legemsbeskadigelse . Høsten 2015 ble siktelsen utvidet for dem begge til å gjelde drap eller medvirkning til drap, og paret ble varetektsfengslet. Da paret ble tiltalt i sommeren etter, var det nedjustert til legemsbeskadigelse med døden til følge mot en forsvarsløs person. I løpet av straffesaken ble tiltalen likevel endret til å omhandle drap.

Den 33 år gamle moren ble frifunnet i tingretten, og påtalemyndigheten anket ikke avgjørelsen. I lagmannsretten ble faren dømt til å betale moren 200.000 kroner i oppreisningserstatning. Høyesteretts opphever også dette.

