Flere veier i Nordkapp har vært periodevis stengt i nesten tre uker. I går fikk beboerne i bygdene forsyninger via båt. Foto: Kystverket / Far Sabre

Bygder i Finnmark fortsatt avskåret – krisemøte i Nordkapp

Publisert: 31.03.18 09:24 Oppdatert: 31.03.18 10:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-31T07:24:48Z

Rådmannen i Nordkapp kommune har kalt inn til krisemøte for å få oversikt over situasjonen etter nesten en uke med stengte veier. Ansatte har jobbet triple skift fordi folk ikke kommer seg til eller fra jobb.

– Situasjonen er ikke kritisk ennå, men nå har flere bygder vært avstengt så lenge at vi må sette oss ned og få en oversikt, sier rådmann i Nordkapp kommune, Raymond Robertsen.

Han forteller at signalene de har fått fra veivesenet er at veiene i kommunen muligens ikke vil åpnes før i morgen eller mandag. Nå gjelder det å sikre at man har bemanning på de mest samfunnskritiske tjenestene som beredskap, brøyting og helsetjenester.

Kommunen er spredt bebygd, og kommunesenteret i Honningsvåg er avskåret fra omverdenen. Det tærer på kreftene hos blant annet beredskap og helsepersonell.

– Det betyr at mange av dem som skulle på jobb i dag er avskåret, og mange ansatte i helsetjenesten har jobbet doble og triple skift de siste dagene. Brøytemannskaper har vært ute i fem dager kontinuerlig, sier rådmannen.

Ifølge Statens vegvesen er fortsatt ni veier i Nordkapp kommune stengt på grunn av vær, skred eller skredfare. Det inkluderer Nordkapptunnelen fra Magerøya inn til fastlandet.

I går fikk flere av bygdene nye forsyninger med mat og medisiner, etter nesten en uke uten trafikk til og fra bygda.

– Kommunen fikk satt opp en båttransport med hjelp fra Kystvakten, for å få folk og mat ut fra Honningsvåg til bygdene, sier Robertsen.

Det er fortsatt stor rasfare i hele Finnmark og betydelig risiko i Troms og Nordland. Ifølge iFinnmark er det for øyeblikket 15 stengte veier i landets nordligste fylke lørdag morgen, men tre av dem er åpne for kolonnekjøring. I Troms fylke er 7 veier stengt lørdag morgen, skriver Nordlys .