KAN BLI SKREDPÅSKE: Med så ustabile snølag over hele landet frykter NVEs skredeksperter for skredulykker denne påsken. Foto: Terje Mortensen

Snøskred-eksperter: - Nå går det skred i ett sett over hele landet

Publisert: 24.03.18 21:32 Oppdatert: 24.03.18 22:01

Norske snøskredeksperter legger ikke lenger skjul på at de er nervøse foran denne påsken – hvor det er betydelig skredfare over nesten hele landet.

– Ja, det er ikke slike forhold vi ønsker når det er mye folk i fjellet. Nå går det skred i ett sett over hele landet. Vi har i alle fall fått 30–40 rapporter om skred bare de siste dagene, og flere steder går det flere skred, sier vaktleder Tommy Skårholmen ved snøskredvarslingen i NVE.

– Skredene går i hele det området som har faregrad 3 - betydelig fare. Meldingene kommer fra Sunnmøre, Fjordane, Sogn, Jotunheimen og hele Nord-Norge.

– Vi har nå gått ut med varsel for nærmest hele landet fra Sogn og Fjordane og Jotunheimen og nordover til Troms. Men det er også skredfare over resten av Sør-Norge også. Vi får nå varsler om skred jevnt og trutt, sier Skårholmen til VG.

Skred på skred

Fredag gikk det er stort snøskred på Stranda på Sunnmøre, men det ble først oppdaget lørdag.

– Og da rykket Røde Kors ut og gjennomsøkte det – uten å finne at noen var tatt, forklarer han.

Her er noen andre skredmeldinger lørdag:

*Politiet i Buskerud meldte lørdag om et snøskred ved Sylling.

*Vegtrafikksentralen øst melder om snøskred på riksvei 15

* Politiet Innlandet melder om et mindre skred ved Byrbergtunnelen.

* Politiet i Trøndelag melder om et mindre skred ved E38 ved Vasslivatnet.

Han forklarer den farlige situasjonen slik:

– Normalt vil skredfaren bli redusert når uvær er over og det blir rolige værforhold. Men situasjonen nå er at vi har ustabile lag nede i snøen, lag som kan klappe sammen med en ekstrabelastning, eller utløses av seg selv.

Skred kan fjernutløses

Det som gjør situasjonen enda mer kritisk, er at disse ustabile lagene – såkalte kantkornlag – ligger ganske høyt i snø laget:

– Det betyr at det skal ekstra lite til for å utløse et skred, kanskje bare en liten ekstrabelastning som en skiløper.

Disse varige svake lagene i snøen vil først stabilisere seg når vi får mye nedbør ned over snøen – og det kommer ikke med det første i fjellet.

Det vanlige rådet er å unngå bratte dalsider, men Skårholmen vil nå utvide denne advarselen:

– Situasjonen i snøen mange steder er at du kan fjernutløse skred – det vil si at selv om du går nede i dalbunnen kan du sette i gang en dominoeffekt i snøen som gjør at snøskred løsner høyt oppe i lia – kanskje en kilometer unna. Og slike skred kan bli store og få stor fart, og nå langt utover bunnen av dalen.

Han ønsker likevel ikke å stanse folk fra å nyte påsken i fjellet:

– Det finnes fortsatt mange fantastiske turer du kan gå på ski, du må bare legge inn noe ekstra sikkerhet i løypevalget. Du må ikke bare unngå bratt terreng, du må holde avstand til bratt terreng.

En omkommet i Sverige

Røde Kors melder at de har forsterket beredskapen i fjellet over hele landet.

– Etter et døgn i beredskap har vi allerede brukt over 175 tjenestetimer på både søk i skred, leteaksjoner og skade. Flest skader har skjedd i terreng, sier Røde Kors i en melding lørdag.

I Åre i Sverige har en snøscooterfører omkommet i snøskred.

Varslene viser at det er skredfaregrad 3 i store deler av landet. Det betyr at det er betydelig fare for snøskred. På Helgeland er det til og med faregrad 4 i dag, som betyr at ferdsel i skredterreng ikke anbefales, skred som løsner av seg selv forventes og at man skal unngå løsne- og utløpsområder.

– Vi oppfordrer alle til å følge merkede løyper, da disse går utenfor skredfarlig terreng. Dette gjelder både skiløpere og turgåere. I Trøndelag har det hittil i år gått skred på steder det ikke pleier å gå skred, så det er viktig å ta sine forholdsregler, understreker leder for Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors, Kjersti Løvik.