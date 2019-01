Avslutter søket etter de antatt døde i skredet i Troms: - Vet ikke hva som venter oss

TOMAKDALEN (VG) Dårlig vær gjør redningsarbeidet vanskelig i skredområdet der fire skigåere i 30-årene antas å ha omkommet.

Publisert: 04.01.19 17:27 Oppdatert: 04.01.19 17:48

Politiet har besluttet å avslutte søket for helgen etter de tre finske og den svenske skigåeren i skredområdet i Tamokdalen i Troms. Været har vært vanskelig, så mannskapene har ikke kommet seg inn i området.

Det er også stor skredfare i de omkringliggende områdene i Blåbærfjellet i Troms. I området hvor det er antatt at de fire savnede befinner seg, er det trygt å jobbe, men mannskapene må fraktes inn med helikopter.

Når forholdene tillater det, vil det på nytt bli søkt med hunder i skredområdet rundt Blåbærfjellet. VG snakket tidligere fredag kveld med hundeekvipasjen.

– Vi vet ikke hva som venter oss, men vi stiller opp på grunn av familie og vennene til de savnede. Vår oppgave nå blir å finne de to personene som ikke er markert ennå, sier Line Grønstrand til VG.

Rett før klokken 13 meldte politiet at søket har gitt treff på signaler fra to ulike skredsøkere. Prioriteten nå er å lokalisere de to andre.

– Hundene er trent til å finne der det er sterkest fert. Så tar spademannskap over etter at det er gjort en markering, sier Grønstrand.

Ekvipasjen forteller at de trener mye med hundene på slike settinger.

– Hundene kjenner ikke noe forskjell på om det er trening eller et skarpt oppdrag. Men vi må selvsagt forberede oss på det mentale, og gjøre jobben, sier Kent Pedersen.

Politiet vet ikke hvor dypt de savnede ligger eller hvor mye jobb det blir å grave dem ut.

– Det er en blytung dag. Fire unge mennesker har mistet livet i et stort snøskred. For alle som har vært med på denne store aksjonen er det en fryktelig tung dag, men det kan ikke måle seg med den smerten og den uutholdelige situasjonen som de fire familiene, kjærestene og deres venner står i nå. Det kan vi bare ane omfanget av, sier klinikkoverlege Mads Gilbert.

Han legger til:

– Fra å ha et mikroskopisk håp har vi nå intet håp. Det er fire omkomne i dette raset. De er begravd helt. Det har vi visst siden det første søket, at det ikke fantes spor i overflaten- Det har ikke vært respons på mobiltelefonene deres. Tiden som har gått er så lang at vi har et helt robust, faglig råd til politiet om å avslutte søk etter mulig overlevende, sier han.