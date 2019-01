Til angrep mot Aleris: – De har opptrådt grovt uaktsomt

* 24 omsorgsarbeidere har saksøkt Aleris Ungplan og Boi, som er et selskap i Aleris Omsorg Norge.

* De 24 har vært tilknyttet Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de skulle vært fast ansatt som ordinære arbeidstakere.

*De har jobbet eller jobber med omsorg for rusmisbrukere, psykiatriske pasienter eller pasienter med nedsatt funksjonsevne.

* De krever dom på at de hele tiden har vært arbeidstakere og krever etterbetalt overtidstillegg, tarifftillegg, etterinnmelding i tjenestepensjonsordning og andre ytelser for årene de har jobbet for selskapet.

*I snitt krever hver av de 24 saksøkerne etterbetalt 1, 3 millioner kroner.

* Rettssaken startet i Oslo tingrett 14. januar og skal pågå fram til 5. april.

Kilde: NTB