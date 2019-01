STORKONTROLL: Statens vegvesen har de siste dagene gjennomført en storkontroll av vogntog i nord. Det avdekket store mangler hos flere. Foto: Statens vegvesen

Yrkessjåfører bekymret for utenlandske vogntog: – Det er litt for spennende

INNENRIKS 2019-01-22T16:27:17Z

Debatten har rast de siste dagene, og krav om strengere regler for utenlandske vogntog kommer fra flere kanter. Yrkessjåfører VG har snakket med forteller at de opplever redsel på veien.

Publisert: 22.01.19 17:27 Oppdatert: 22.01.19 18:29

– I likhet med alle andre synes jeg det er litt for spennende. Det er rett og slett ofte uklart hva de utenlandske sjåførene har tenkt å foreta seg, sier Geir Røstad, som har nærmere 40-års erfaring i hytta på et vogntog.

– Jeg synes det er veldig ubehagelig å ferdes på smale veier ute i distriktet der veiene er ekstra smale.

Utenlandske vogntog har vært involvert i flere alvorlige ulykker på norske veier de siste årene – senest mandag 7. januar gikk det galt på E8 i Troms, da et utenlandsk vogntog skal ha mistet kontrollen og hengeren kom over i motsatt kjørefelt og traff en personbil.

Krever endringer

I lys av de alvorlige ulykkene med tungbil denne vinteren, ba samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) Statens vegvesen om å styrke kontrollinnsatsen i Nord-Norge. Storkontrollen resulterte i at 86 av 597 kontrollerte vogntog fikk kjøreforbud, bare i løpet av kontrollens fire første dager.

– Jeg er fornøyd med at statsråden har tatt tak i dette. Vi har tatt til orde for at reglene er for dårlige helt siden reglene for vinterdekk kom i 2014, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), til VG.

– Dette er ingen ny problemstilling og det har vært økende hvert eneste år. Det kommer også til å fortsette å øke i takt med antallet utenlandske vogntog på veien. I tillegg til krav for dekk og kjettinger trenger vi strengere krav til kompetanse. De bør ha vinterkjørerkort, og det bør være langt flere kontroller, mener Mo.

– Frykten øker

På tross av at antallet utenlandske vogntog er økende, er statistikken over alvorlige ulykker på vei ned. Mo mener likevel at målet er langt unna, og at om nullvisjonen skal nås, så «nytter det ikke å lene seg tilbake».

– Man ser at frykten blant de sin har veien som yrke øker. Det har skjedd en del stygge ulykker, og unødvendige berginger skaper hindringer. Det er klart at de som har veien som arbeidsplass, eller som ferdes der, er bekymret for om vogntoget er lastet riktig eller om sjåføren kan håndtere føret. Det skaper frykt, sier han.

«Her blir jeg fastklemt»

En yrkessjåførene som har fått kjenne frykten på kroppen er Bård Pettersen fra Herøy i Nordland. Lørdag 12. januar beskriver han som en dag som «satt en skikkelig støkk».

På vei hjem til «ukehvil» møter han et utenlandsk vogntog rundt svingen i en bakke. Vogntoget bremser opp for fort og hengeren kommer rett imot Pettersen.

– Det skjedde så fort at jeg ikke rakk å reagere. Jeg tenkte at «her blir jeg fastklemt», forteller han til VG.

Pettersen har tidligere fortalt historien sin til blant andre NRK og TV 2.

Se videoen fra da Pettersen krasjet med det utenlandske vogntoget:

Etter fem år i yrket beskriver han utviklingen på veiene med utenlandske vogntog som et økende problem.

– Det blir verre og verre med tanke på nestenulykker. Flere av dem som har jobbet i yrket i flere år forteller at de snart ikke tørr å gå på jobb.

Pettersen mener mange av de utenlandske sjåførene har et press på seg om å levere billigst og raskest mulig, og at høye krav fra utenlandske arbeidsgivere kan få de til å ta sjanser.

– Det må en holdningsendring til, både hva gjelder kompetanse og respekten for det kjøretøyet du er kaptein på, mener Pettersen.

Han kom fra ulykken med uten store skader, og var raskt tilbake i jobb.

– Jeg satt meg bak rattet på onsdag – først som sist. Jeg tenker mye på ulykken, spesielt når jeg møter noen i en venstresving. Da får jeg gåsehud og frysninger. Det kommer nok til å sitte i en stund, sier han.

– Synd at det må ulykker til

Tore Velten, lastebileier, forbundsleder i NLF og leder i Kollegahjelpen, en støtteordning for lastebilsjåfører som har opplevd ulykker, er glad for at noe nå endelig ser ut til å skje.

– Når Samferdselsdepartementet nå sier at de skal ha flere kontroller så må vi stole på at det skjer. Det er jeg veldig glad for.

– Utlendinger er tre ganger så ofte involvert i trafikkulykker som norske lastebiler. De er også overrepresentert i antall ulykker der det er sterkt skadde og drepte, forteller han til VG.

Ifølge Velten er det en ekstra belastning i fagmiljøet at du ikke vet hva som venter deg rundt neste sving.

– Man er jo redd for å møte noen som ikke har ting på plass. Det har jo også skjedd mange alvorlige ulykker, spesielt i nord, og det er synd at det må ulykker til før myndighetene tar tak i dette, sier Velten.

– Selv om trenden er på vei ned, så er jo én ulykke en ulykke for mye.

Velten er positiv til at regjeringen nå vurderer å iverksette tiltak, men mener det er for langt frem i tid.

– Det er jo ikke før i 2020, og det er langt frem dit. Inntil da må norske myndigheter gjennomføre flere kontroller på grenseovergangene, slik at de kan stoppe de som ikke har det som trengs.

– Transportkjøper har også et ansvar for at frakten for det som kjøpes skal foregå på en lovlig måte. Da er det viktig at de ikke bruker de billigste og mest useriøse, for å få det billigst mulig. Kjøperen har et stort og viktig ansvar for at dette skal bli bedre, sier Velten.