PÅTALELEDER: Politiadvokat Elin Norgård Strand har to uker på å ta stilling til om de vil be om videre varetektsfengsling av den siktede samfunnstoppen. Foto: TERJE MORTENSEN, VG

Nordlys: Sedelighetssiktet samfunnstopp skal ha oppgitt å være leksehjelp

Publisert: 24.01.18 14:28

Den siktede samfunnstoppen i Troms skal overfor flere ha gitt uttrykk for at han hjalp unge asylsøkere med lekser.

Mannen var i en periode frivillig engasjert i en organisasjon som blant annet tilbyr leksehjelp, skriver Nordlys .

Den lokale styrelederen i organisasjonen opplyser imidlertid at samfunnstoppen ikke skal ha søkt om å være frivillig innen leksehjelp, og at han heller ikke skal ha deltatt.

Mannens forsvarer, advokat Ulf Hansen, ønsker ikke å kommentere de konkrete opplysningene om leksehjelp, men sier at siktede har hatt et sterkt engasjement for de svake i samfunnet, herunder barn, ungdom og asylsøkere.

– Han har deltatt i mange sammenhenger og vært engasjert. Døren til hans kontor har vært åpen, og det er velkjent i samfunnet at terskelen for å komme i kontakt med ham, har vært relativt lav, sier Hansen til VG.

Kan omgjøre henleggelse

Onsdag er det tre uker siden samfunnstoppen ble pågrepet og siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

– Etter forholdene tar han det med fatning og ro. Han har for så vidt tilpasset seg livet i varetekt på en grei måte, selv om han ikke skjønner grunnlaget for siktelsen, svarer Hansen på spørsmål fra VG om hvordan hans klient har det.

Fremdeles har to menn status som fornærmet i saken – en av dem fra en henlagt sak som politiet fortløpende vurderer å gjenoppta, opplyser politiadvokat Elin Norgård Strand til VG.

– Vi ser sakene i lys av hverandre og gjør vurderinger av om det er grunnlag for å gjøre om henleggelsen. Det vil i så fall kreve bevis av vekt, sier hun.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere i hvilke miljøer de mener siktede har møtt de fornærmede.

Ransaket hytte

Fredag ransaket politiet mannens hytte. Politiadvokaten ønsker hverken å kommentere bakgrunnen for ransakelsen eller hvilke beslag som ble gjort.

Mannens bolig ble ransaket allerede ved årsskiftet 2015/16 i forbindelse med den nå henlagte saken, opplyser Norgård Strand.

– Det var fokus på elektroniske lagringsmidler også den gangen. Vi beslagla PC og telefoner, og har senere gått gjennom innholdet. Noe av materialet kan det nå bli aktuelt å gjennomgå på nytt, sier hun.

Samfunnstoppen sitter varetektsfengslet frem til 8. februar. Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere hvorvidt de har tatt stilling til om de vil be om videre varetektsfengsling.

Ikke avhørt på nytt

Dersom en videre fengsling skal bli aktuelt, vil det være behov for en endring i siktelsen, sier Norgård Strand.

– Vi jobber videre med å identifisere flere mulige fornærmede. Det gjør vi blant annet gjennom vitneavhør, sier hun.

Den siste uken er det gjennomført flere nye vitneavhør i saken. Siktede er ikke avhørt siden han ble varetektsfengslet i fire nye uker 11. januar.

– Det er naturlig at vi tar nye avhør av ham etter hvert. Nå samler vi inn opplysninger vi ønsker å avhøre ham om, sier politiadvokaten.