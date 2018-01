MISBRUK AV BRUDEBILDE: Slik ser bildet som sirkulerer i sosiale medier.

Brudebilde av samisk ektepar misbrukes på nettet

Publisert: 14.01.18 15:05

Margrethe og Jørgen Buljos brudebilde fra 2013 brukes til «humor» på nettet. Nå har også kjendisadvokat John Christian Elden postet det, men slettet og beklaget da han fant ut hva det var. Nå vil han gratis ta oppdraget med å få det slettet.

Det var på instagram at Elden fredag postet et bilde av et ektepar med kautokeinokofter med silkebånd på brudgommen som kun brukes i bryllup. Elden har siden slettet bildet.

Til bildet står teksten «Giftet seg i sommer i Kautokeino kirke: Ante Fred og Inga Fare. Vi gratulerer!»

Det er selvsagt ikke parets navn, de heter Margrethe og Jørgen Buljo. VG har snakket med Margrethe Buljo, hun synes ikke noe om at bildet av dem sirkulerer på denne måten

– Det bildet har sirkulert i flere år. Jeg har skrevet til hver og en jeg ser poster det, og de har slettet det. Det er ikke noe gøy, men jeg har ikke laget noen stor sak av det, sier Buljo til VG.

Hun sier flere andre samer har reagert kraftigere.

– Blir det oppfattet som samehets?

– Ja.

Hun synes det er dumt at en offentlig person som John Christian Elden har postet bildet.

– Han kunne tenkt seg litt bedre om. Oftest er det vanlige folk som ikke bryr seg som poster dette bildet, sier Buljo.

Hun legger til at hun har fått beklagelse fra Elden og synes det er bra at han kommer med den.

John Christian Elden skriver i en sms til VG at han repostet et oppslag fra en ordspillside på Facebook som han trodde hadde vært på trykk i en avis som humoristisk innslag.

– Det jeg ikke tenkte på, var at selve brudebildet kanskje ikke var godkjent av de avbildede. Da jeg ble hintet om det fra Jan Gunnar Furuly, slettet jeg reposten og beklaget hvis billedbruken hadde støtt noen, skriver Elden.

– Ellers er min erfaring fra samiske venner at de har en god porsjon humor så lenge den ikke er ond.

– Buljo sier bildet har sirkulert lenge, og at hun ber hver og en av dem som poster om å slette det. Hva tenker du om at bildet fortsatt sirkulerer?

– At det bør slettes fra de som har det liggende på ulike sider og medier, da bildet tilhører de avbildede som minne om sin store dag, skriver Elden og avslutter:

– Jeg får påta meg gratis oppdraget med å få brudebildet slettet til gjengjeld.