REPRESENTERER FOLKET: Øystein Stray Spetalen representerer allmennheten i Pressens Faglige Utvalg. Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Mener Spetalen må ut av Pressens Faglige Utvalg etter Resetts tilbud

Publisert: 20.01.18 09:24

INNENRIKS 2018-01-20T08:24:30Z

Øystein Stray Spetalen er varamedlem i Pressens Faglige Utvalg. Det går ikke lenger, mener Filter-redaktør Harald Klungtveit.

Rykteflommen rundt Trine Skei Grande og en 17 år gammel gutt på en fest i 2008 startet hos nettstedet Resett i begynnelsen av januar.

Etter at Trine Skei Grande selv fortalte sin versjon i Aftenposten tidligere denne uken, ble saken omtalt også i flere andre medier. Torsdag fortalte den nå 26 år gamle mannen sin historie til VG , og sa også at Resett tilbød ham 400.000 kroner for å fortelle sin versjon til dem.

Det har fått flere i Presse-Norge til å reagere. Øystein Stray Spetalen er både investor i Resett og sitter som varamedlem i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Meningsløst å late som at man bryr seg om presseetikk

– Nettstedet Spetalen støtter driver med direkte angrep på pressens verdier. Det må man jo ha lov til, men da blir det meningsløst å samtidig late som at man bryr seg om presseetikk, sier redaktør i Filter Nyheter, Harald Klungtveit.

– Nå har det blitt overtydelig hvorfor Spetalen ikke kan representere allmennheten i PFU. Han må ut, det er helt opplagt. Jeg er overrasket over at det i det hele tatt er en diskusjon, sier han videre.

Han mener det siste døgnets nyheter har gjort det klart at Spetalen ikke kan være en allmennhetens representant i pressens eget utvalg, som skal avgjøre hvorvidt mediene bryter med god presseskikk.

– Jeg tror alle avislesere eller mediebrukere nå forstår hvorfor Spetalen ikke har noe som helst i det utvalget å gjøre, sier han.

– Dette er ikke journalistikk

Kommentator i Dagbladet Martine Aurdal er enig.

– Hvis Spetalen har vært involvert i den betalingen på noen måte, mener jeg det er oppsiktsvekkende at han sitter i PFU og skal felle oss andre, sier Aurdal til VG.

Spetalen selv sier at han ikke har vært involvert i tilbudet mannen fikk, og påpeker at han ikke har noe med det redaksjonelle innholdet i Resett å gjøre.

– Jeg er enig i det Martine Aurdal sier. Men jeg blander meg ikke borti redaksjonelt innhold eller økonomiske distribusjoner, sier han.

Spetalen legger til at han ikke påvirker Resetts redaksjonelle arbeid på noe vis.

– Jeg er kun en investor i Resett hvor jeg eier 16 prosent av aksjene. Jeg har ingen påvirkning hverken på det redaksjonelle innholdet eller selskapets økonomiske disposisjoner.

Aurdal mener Resetts håndtering av saken om Skei Grande har vært brudd på presseetikken hele veien.

– Dette har vært grove presseetiske brudd gjennom hele saken. Den første saken kunne ikke stått på trykk i noe redaktørstyrt medie. Det handler ikke om sakens innhold, men at man skriver basert på rykter uten noen førstehåndskilder. Når da dette tilbudet om penger til et intervjuobjekt kommer på toppen av det hele, så er det verste av alt at dette tegner seg inn i måten de opererer på. Dette er ikke journalistikk, sier Aurdal.

Redaktør i Resett, Helge Lurås, vil ikke kommentere det Klungtveit eller Aurdal sier.

Erklærer seg inhabil hvis Resett-saker behandles

Pressens Faglige Utvalg består av representanter fra mediene og fra allmennheten. Media er i flertall, og skal altså dømme seg selv. Likevel er allmennheten en viktig del av utvalget, og det er den Spetalen representerer.

– Vi skal vurdere prinsippet om hvem som faktisk kan representere allmennheten. Denne diskusjonen kom opp da det ble klart at Spetalen hadde investert i Resett, forteller generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

Hun understreker at saken som skal tas opp er prinsipiell, men ble aktualisert av Spetalens deltagelse i Resett. Spetalen er også investor i blant annet Klassekampen og Schibsted. Sistnevnte er eier av blant annet Aftenposten, VG, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

– Da blir spørsmålet om han faktisk er en representant for allmennheten, når han har bindinger til mediene, forteller Floberghagen.

På grunn av denne diskusjonen, som skal tas opp i Presseforbundets styremøte i mars, kan ikke Floberghagen kommentere Spetalens varaplass i PFU ytterligere.

Spetalen sier at han vil erklære seg inhabil hvis Resett skulle bli behandlet i PFU.

– Dersom Resett blir klaget inn for PFU vil jeg fratre behandlingen og erklære meg inhabil, sier han.