PST vil tiltale islamisten Mohyeldeen Mohammad for å ha truet Abid Raja

Publisert: 15.01.18 15:01

Politiets sikkerhetstjeneste går inn for å tiltale islamisten Mohyeldeen Mohammad for å ha truet Venstres Abid Raja. Nå er det opp til påtalemyndigheten om tiltale skal reises.

Det opplyser statsadvokat Frederik Ranke til VG.

– PST har innstilt på at det tas ut tiltale. Innen slutten av januar eller begynnelsen av februar vil vi sende vår innstilling til Riksadvokaten med vårt syn på saken, sier Ranke som mottok PSTs anbefaling forrige fredag.

Venstres stortingsrepresentant Abid Raja mottok grov utskjelling og hets via SMS etter at han i VG høsten 2016 advarte mot et forbud mot burka og nikab, samtidig som han innrømte at han har følt på vemmelse når han ser kvinner i plaggene .

Det er snakk om totalt tre mulige tiltalepunkter, deriblant brudd på straffelovens paragraf 115 som går på å hindre eller påvirke stortingsrepresentanter i sin virksomhet.

– Det å hindre eller påvirke en stortingsrepresentant ved å true vedkommende, vil være det mest alvorlige forholdet. Det er Riksadvokaten som gir ordre om å eventuelt å ta ut tiltale på denne posten, sier Ranke.

Dømmes man for denne paragrafen kan man fengsles inntil 10 år.

– Belastende

Abid Raja sier til VG at ytringsfrihet er den viktigste bærebjelken i vårt demokrati.

– Jeg aksepterer ikke å bli forsøkt truet til taushet av ekstreme islamister. Det har vært belastende å være truet av flere ekstremister i lang tid, og jeg er derfor glad for at politiets arbeid endelig viser resultater, selv om saken har tatt aldeles for lang tid å etterforske.

Raja mener Mohyldeens tankegods blant annet er et resultat av manglende integrering i det norske samfunnet, og ekstremistisk foreldet tankegods.

– Jeg mener det er viktig med målrettet arbeid mot all type ekstremisme og rasisme, og da må vi lykkes med å få til god integrering. Det handler da ikke bare om å få innvandrere i arbeid, men i særdeleshet også om å ta del i gode sunne verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling og å utvikle et demokratisk sinnelag. Her har vi mye arbeid å gjøre om vi skal lykkes fullt ut som samfunn.

Nekter skyld

Mohyeldeens forsvarer, John Christian Elden, opplyser til VG at de ikke er orientert om saken fra andre enn Nettavisen.

– Jeg kan vanskelig si noe nå utover at han har nektet skyld.

Oversatt youtube video

Statsadvokat Frederik Ranke forteller at de fikk saken inn til vurdering i mai i fjor og at han da ba om at den ble etterforsket. Statsadvokaten har blant annet fått oversatt hva Mohyeldeen Mohammad sa i en youtube video hvor han kom med en del uttalelser av Raja.

Disse uttalelsene er så blitt vurdert av religionshistoriker Kari Vogt.

– Vi mente det var fornuftig å få en sakkyndig uttalelse av hva som lå i disse, sier Ranke.

– Vi vurderer nå om vi mener han skal tiltales og hva han skal tiltales for, og så sender vi vårt forslag om eventuell tiltale til Riksadvokaten, legger han til.