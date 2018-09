SAVNET: Arjen Kamphuis (47) ble sist sett da han sjekket ut av et hotell i Bodø 20. august. Foto: Skjermdump/Twitter/@ncilla

Nederlandske Arjen er savnet i Norge – Politiet har sikret videomateriale fra Rogaland

INNENRIKS 2018-09-10T20:30:03Z

Politiet har sikret videomateriale fra området der telefonen til den savnede sikkerhetseksperten Arjen Kamphuis (47) slo inn kvelden 30. august, ti dager etter at han sist ble observert i Bodø.

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 10.09.18 22:30

– Vi har sikret og fått utlevert data fra steder vi mener det er relevant å innhente videomateriale fra, sier politiinspektør Bjarte Walla ved Nordland politidistrikt til VG.

Vikeså i Rogaland er et av områdene politiet har sjekket videokameraer.

Det har de gjort fordi telefonen til Kamphuis skal ha vært påslått i området i ca. 20 minutter og den skal ha slått inn på flere basestasjoner i området.

– Dette er materiale vi går gjennom nå. Det som skjedde 30. august var at telefonen hans slo inn på flere basestasjoner i Rogaland. Det er snakk et tysk og et nederlandsk SIM-kort og de skal ha vært i samme telefon, opplyser Walla.

Politiet har foreløpig ikke funnet spor av Kamphuis på videoopptakene de har sikret.

Arjen Kamphuis er fra Nederland og var på ferie til Norge. Han skulle reist hjem med fly 22. august, men dukket aldri opp til avgangen.

Nederlandske spesialetterforskere er i Bodø

Mandag er to etterforskere fra en spesialavdeling i nederlandsk politi på plass i Bodø. De jobber til daglig med savnetsaker og samarbeider nå med Kripos og lokalt politi i saken.

– Både norsk og nederlandsk politi har en etterforskning gående. Det at nederlenderne er her nå, letter informasjonsutvekslingen oss imellom og gjør at vi kan samarbeide enda bedre, sier politiinspektør Bjarte Walla ved Nordland politidistrikt til VG.

Viktige tekniske spor

Han opplyser at politiet nå jobber med å hente ut tekniske data til bruk i etterforskningen, men at dette arbeidet tar tid.

– Noe data har vi fått utlevert og dette er under bearbeiding. Etterforskningen pågår med full styrke, men i en savnetsak så er det ofte slik at de opplysningene vi får i morgen, er noe vi veldig gjerne skulle hatt i går. Det er en kjensgjerning at noe opplysninger tar det tid å få ut, sier Walla.

– Hva skjer videre nå?

– Vi jobber med blant annet med tekniske etterforskningsskritt, elektroniske spor og vitneavhør. Det samme gjelder oppfølging av tips som kommer inn. Vi venter fortsatt på mer informasjon fra kortleverandører, teleselskaper og andre tjenestetilbydere som besitter elektroniske data, sier Walle.