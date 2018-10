UVÆR: Det blir vått og luftig på Vestlandet torsdag. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Starter høstferien med skredfare, regn og vind

Store mengder regn gir skredfare over store deler av Vestlandet. NVE ber folk om følge med på skredvarslene og holde seg unna bratt terreng.

Vestlandet kan se frem til skredfare, regn og vind de neste dagene. Opp mot 80 millimeter regn på ett døgn gjør at NVE sender ut varsel om jord- og flomskred for Vestlandet torsdag og fredag.

– Skredfaren gjelder spesielt for bratte skråninger og bratte elver og bekker hvor det er løs masse. Det smart å holde seg unna bratt terreng, forteller Ggraziella Devoli, som er jordskredvakt hos NVE.

Skredfaren blir på gult nivå for store deler av Vestlandet, på skalaen som strekker seg fra grønt til gult, oransje og så rødt. NVE varsler at utsatte togbane- og veistrekninger kan bli stengt i torsdag.

– Vi oppfordrer folk om å følge med på værmeldingen og oppdatere seg på skredfaren på varsom.no, sier Devoli.

Ikke uvanlig mye regn

NVE venter enkelte jord- og flomskred, og mener at det kan komme større skred. Skredfaren blir trolig størst i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal .

– Det mest intense regnet kommer torsdag ettermiddag og det skal vare til natt til fredag. Etter hvert vil regnet gjøre at det også oppstår skredfare i Hordaland.

Meteorologisk institutt sier at det er varslet ekstreme mengder regn.

– Prognosene våre sier at det blir 60 til 80 millimeter regn flere steder på Vestlandet torsdag. Det blir et vått døgn, men ikke noe de ikke har opplevd før. Nedbørmengden i seg selv er ikke nok til et eget varsel, sier meteorolog Marit Berger.

Vinteren banker på i nord

Fredag starter høstferien for mange på Vestlandet, og det er trolig ikke slutt på regnet med det aller første.

– Det blir vått og vindfullt for dem som starter høstferien fredag. Det ser ut til å bli lavtrykksdominert vær fremover på Vestlandet, rett og slett typisk høstvær. Ferien blir trolig velegnet for inneaktiviteter, sier Berger, som samtidig understreker at ferien strekker seg langt frem i tid.

Det beste været de kommende dagene blir trolig Østafjells.

– Morgendagen ganske grå Østafjells, men det blir ikke så aller verst i helgen, med vekslende skydekke, og stort sett opphold inn mot helgen.

For Trøndelag og nordover skal det bli kaldt og vått.

– Natt til fredag så blir det lavere temperaturer. Det kan komme litt snø i enkelte områder, men snø helt ned til fjæresteinene.