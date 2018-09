NYTT UVÆR: Lavtrykk i Rogaland, Sørlandet og Østlandet vil føre til kraftig vind fredag ettermiddag Foto: Meteorologisk institutt

Farenivået oppgradert til rødt nivå - fare for at liv går tapt

INNENRIKS 2018-09-21T09:25:36Z

Uværet som treffer Sør-Norge fredag er nå oppjustert til rødt nivå.

Publisert: 21.09.18 11:25 Oppdatert: 21.09.18 12:04

Meteorologisk institutt hever farenivået for fredagens storm til høyeste nivå. Folk oppfordres til å tjore fast løse gjenstander og holde seg innendørs, skriver NTB.

Varslet gjelder for fire fylker: Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. I Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland oppretholdes nivået på oransje.

– Det vil være stor fare for at liv går tapt. Myndigheter og sivile i berørte områder oppfordres til å utføre tiltak som bidrar til å sikre liv og begrense skadeomfanget, heter det i retningslinjene.

I varslet skriver Meterologisk Insititutt følgende:

«Det er veldig farlig å være ute. Forvent store forsinkelser og kanselleringer. Veldig sterk vind vil mest sannsynlig stenge ned all offentlig transport og kan bety stengte veier. Det er stor fare for at bygninger kan blir ødelagte».

– Slik det ser ut nå vil det bli oppdatert i Oslofjordområdet. Stormen har allerede fått et navn i Danmark, «Knud», og hvis stormen oppjusteres vil vi i så fall videreføre det navnet, sier statsmeteorolog Kristin Seter ved Meteorlogisk institutt til VG.

Vil bevege seg innover mot Østlandet

Deretter vil stormsenteret bevege seg innover mot Østlandet senere på kvelden.

– Grunnen til at vi vurderer oppjustering i Oslofjord-området er fordi det er tettere befolket, og fordi det er mer uvanlig med slikt vær, utdyper Seter.

I Sverige har stormen «Knud» herjet. Klasse 2-varsler er sendt ut for store deler av Vestre Götaland fylke og Halland fylke, der meteorologene venter at det er en risiko for skader på bygninger, flygende gjenstander og skader på skog når uværet treffer.

Togtrafikken er innstilt mange steder i Sverige, og de kraftige vindkastene kommer også til å spille en rolle i biltrafikken.

Politiet ber nå publikum ta forhåndsregler før uværet treffer.

– Forhåndsreglene våre til publikum blir å følge med på været, sikre eventuelle løse gjenstander og gjøre opp egne tanker om hva de må gjøre. Flytte trampolinen i le, for eksempel, samt å tenke over om man virkelig må gå tur ute i skogen denne helgen, sier operasjonsleder for politiet i Sør-Øst Arild Alfheim.

– Det er meldt godt med vind, både i kyst og i fjellene fredag og natt til lørdag i innlandet, så smart å følge med på anbefalinger.

– Vi har ikke fått noen meldinger fra publikum, bortsett fra den vi la ut på Twitter .