NÆRE VENNER: Mille Marie Trescow og Dag Erik Pedersen har vært nære venner i flere tiår. Her er det avbildet i en samtale med Mette Steinholt på Pakkehuset i Larvik i 2014. Foto: ALF ØYSTEIN STØTVIG/VG

Dag Erik Pedersen: - Ubegripelig at hun er borte

INNENRIKS 2018-09-30T10:46:38Z

«Hun var en fantastiske lytter og en god samtalepartner. Jeg er i sorg». Det skriver fjernsynsprofilen og den tidligere proffsyklisten Dag Erik Pedersen om sin venn gjennom flere tiår.

Publisert: 30.09.18 12:46 Oppdatert: 30.09.18 13:59

Han snakket med Mille-Marie Treschow for bare noen få dager siden, forteller han.

– Da virket hun som den Mille jeg har kjent i flere tiår. Hun var selvfølgelig opptatt av boken om Fritzøe slott som skulle lanseres i oktober, men hun var opptatt av at vi måtte møtes så snart jeg kom tilbake til Norge. Mille var en fantastiske lytter og en god samtalepartner. Det er helt ubegripelig at hun er borte, jeg er i sorg, formidler Dag Erik Pedersen til VG i en SMS.

Han beskriver sin mangeårige venn først og fremst som et menneske med et stort hjerte.

– Et hjerte som banket hardt for familien, arven hun forvaltet på en glimrende måte, for gode venner, og ikke minst for byen vår, Larvik . Det Mille gikk inn for, gjorde hun alltid med prosent innsats, skriver Pedersen.

Avtroppende NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener Mille-Marie Treschow gikk foran som kvinnelig toppleder.

Søndag morgen ble det kjent at skogeieren og forretningskvinnen Mille-Marie Treschow er død . Hun ble 64 år gammel og døde på Sykehuset Vestfold. Dødsårsaken er ikke kjent.

Avtroppende NHO-sjef Kristin Skogen Lund var blant dem som kjente Treschow godt.

– Det var trist å høre om Mille-Maries bortgang. Jeg lærte å kjenne henne som en svært hyggelig person, som var genuint opptatt av å foredle familiebedriften hun ledet i mange år, formidler Skogen Lund gjennom sin kommunikasjonsrådgiver i NHO.

Toppsjefen fortsetter:

– Hun var en sjeldenhet i dobbelt forstand: Hun gikk foran som kvinnelig toppleder – dem er det dessverre altfor få av i private bedrifter. Men hun var det også i en utpreget mannsdominert bransje. Vi trenger flere som henne, mener Kristin Skogen Lund.

Hun er for tiden er i permisjon fra jobben som adm.dir. i NHO, for å delta på Sjefskurset ved Forsvarets høgskole. I desember overtar hun som konsernsjef i Schibsted .

Bondevik: Et fint bekjentskap

– Dette var vemodig og trist, sier tidligere statsminister og nåværende leder av Oslosenteret, Kjell Magne Bondevik.

– Hun var et fint bekjentskap.

Bondevik var gjest i Treschow og Stein Erik Hagens bryllup. Han har møtt Treschow som hyttenabo og vært på kammermusikk-konserter på slottet hennes. Siste han traff henne var da moren hennes ble begravet for bare noen måneder siden, forteller han.

– Det var alltid hyggelig å være sammen med Mille-Marie, hun var korrekt, en stilig dame og alltid vennlig. Hun har vært et godt eksempel på dyktige kvinnelige ledere som har tatt stort ansvar i næringslivet. Hun fikk lagt mye på sine skuldre da hun var ung. Det løste hun veldig bra, avslutter Bondevik.

Trist kommuneledelse

Ordfører Rune Høiseth sier han mottok den triste nyheten da han landet i utlandet i formiddag.

– Dette var en utrolig trist og svært overraskende melding å få. Det er ikke lenge siden jeg snakket med henne og jeg har møtt henne i ulike næringslivssammenhenger. Hun har betydd utrolig mye for kommunen og historien. Han peker på at Treschow alltid har vært svært aktiv i bybildet.

Ordføreren sier han har lært å kjenne Treshcow som en utrolig dyktig forretningskvinne, som Larvik og nabokommunenes største skogeier og ikke minst at hun har tatt vare på Fritzøe-navnet, også gjennom sin restaurering av Fritzøe Hus, der hun bodde.

– Hun skulle snart lansere en bok om de fire årstidene på Fritzøe Hus, sier ordføreren.

Varaordfører i Larvik, Olav Nordheim (Sp) takk varmt for Treschows og bedriftens bidrag.

– Hun un var en stor lokalpatriot og hun ledet Treschow-Fritzøe gjennom en rivende utvikling fra tradisjonell industri og skogbruk inn i ny teknologi, eiendom og moderne skogsdrift, sier varaordføreren.