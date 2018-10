KAN IKKE VÆRE MED: KrF-leder Knut Arild Hareide i Stortinget under fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Foto: Tore Kristiansen / VG

Hareide om budsjettet: – Kutt KrF ikke kan være med på

Særlig kutt til funksjonshemmede og andre pleietrengende pasienter skuffer KrF-lederen ved fremleggingen av årets budsjettforslag.

– Kutt til funksjonshemmede og sterkt skadede – det er kutt KrF ikke kan være med på, sier KrF-leder Hareide til NRK mandag kveld.

Som kanalen har omtalt vil regjeringen blant annet øke innslagspunktet for statlig finansiering av særlig ressurskrevende tjenester i kommunene, med 50.000 kroner utover prisvekst. Ifølge dreier dette seg gjerne om sterkt pleietrengende pasienter. Innsparingen skal være på 300 millioner.

Hareide sier imidlertid ikke at han vil felle regjeringen på budsjettbehandlingen, og understreker det er mye bra i budsjettet.

– Vi ønsker å være med på å lage et godt statsbudsjett, samme hva, sier Hareide til NRK.

Kuttene opprører også nestleder Olaug Bollestad:

– Jeg er dritt lei. Det er kraftig språk, men jeg er det. Dette er utrolig usosiale kutt. Denne regjeringen, og forrige også, forsøker å kutte dette igjen og igjen, sier Bollestad til VG.

Hun har selv vært ordfører og vet hvor kostbart det er å gi denne gruppen mennesker et verdig liv. Flere ordførere skal ha kontaktet henne og takket for at hun er så tydelig på at kuttene er uholdbare, sier Bollestad.

Det er fortsatt ikke bestemt om KrF skal forhandle om statsbudsjettet. Bollestad er en av dem som ønsker at KrF skal gå inn i dagens regjering, og ønsker ikke knytte kuttene til den KrFs veivalg. Men:

– Det er klart at dette er viktig sak for KrF, sier Bollestad.

Overfor NRK etterlyser leder Hareide, i likhet med nestleder Kjell Ingolf Ropstad , en sterkere satsing på barnefattigdom. Regjeringen vil bevilge 900 millioner kroner til dette formålet.

– Jeg ser det er en satsing på barnefattigdom i Norge, men der ønsker vi enda mer kraftige tiltak, sa Ropstad til VG tidligere mandag.

Ropstad sa for øvrig at budsjettet var et godt utgangspunkt for å forhandle med regjeringen.