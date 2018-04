VÅRRENGJØRING: Hver vår når snøen tiner, virvles grusen opp og skaper svevestøv. Men det er sjelden så ille som nå. Torsdag ble gatene på Grünerløkka feiet. Foto: Thomas Andreassen

Massiv vinterstrøing gir farlig vårluft

Publisert: 19.04.18 10:01 Oppdatert: 19.04.18 10:46

Hele 10 dager i strekk er det målt helsefarlig luft i hovedstaden. Årsaken er all grusen som er blitt brukt i den snørike vinteren og som nå gir store mengder svevestøv.

Det var Dagsavisen som først omtalte saken.

– Det er målt døgnmiddel på rødt nivå 10 dager i strekk fram til i går på en eller annen stasjon i Oslo . Rødt nivå tilsvarer over 50 mikrogram partikler per kubikkmeter, sier seniorforsker Dag Tønnesen ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) til VG.

Les også : Oslo-luften dårligst i Europa

Rødt nivå i flere byer

Rødt nivå omtales som «betydelig helserisiko» hvor h elseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt de med alvorlige hjerte-kar-sykdommer.

Også andre norske byer som Drammen, Bærum, Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Grenland har rødt nivå torsdag.

Det fine været gjør ikke saken bedre siden tørr luft bidrar til at støvet lettere virvles opp. Sjekk luftkvaliteten i norske byer her.

Hver vår er det perioder med svevestøv når snøen smelter.

– I år har det vært en særdeles snørik vinter med forbruk av strømateriale tre ganger over normalen så da ligger det veldig mye som kan bli svevestøv. Det er lenge siden vi har sett tilsvarende mengder med svevestøv i Oslo, sier Tønnesen.

Totalt ble det brukt 38.000 tonn grus for å forhindre glatte veier og fortau i Oslo denne vinteren. Forrige vinter ble det bare brukt 15.000 tonn grus, ifølge Aftenposten.

– Så dette har ikke noe med dieselbiler å gjøre?

– Nei, dette er veistøv og skyldes strøing i kombinasjon med været. Jeg er ikke overrasket over at det ble så mye når snøen gikk. Alle kan jo observere at noen av veiene og fortauene ser ut som grusveier i stedet for asfalt. Og dette er masser som lett kan bli svevestøv, sier Tønnesen.

Regn hjelper

– Når blir det bedre?

– Hvis det kommer skikkelig pøsregn blir det bedre med en gang og når veiene blir vasket blir det også bedre, sier seniorforskeren.

Hadde man ikke strødd i vinter, hadde det blitt skader i form av krasjer og påkjørsler. Glatte fortauer har også skapt problemer for mange selv om Oslo kommune har strødd jevnt og trutt.

– Har man ansvar for holde veiene kjørbare om vinteren er det lite alternativer til å strø, sier Tønnesen.

Så lenge rødt varsel gjelder, skriver Dagsavisen, anbefaler Folkehelseinstituttet at barn med luftveislidelser som astma og bronkitt, og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser, reduserer utendørsaktiviteten og unngår å oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Også torsdag og fredag er det varslet rødt nivå i hovestaden.

Men nå vaskes gatene.

– Vårrengjøringen er godt i gang. Det er ventet at det vil føre til en bedring av luftkvaliteten i løpet av kort tid, sier overingeniør Åsne Løseth i Bymiljøetaten til avisen. Alle gatene skal være rengjort innen 17. mai.

I 2017 sjekket Faktisk.no påstander om Oslo-luften. Les mer nedenfor.

