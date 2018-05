PÅTALELEDER: Beate Brinch Sand er sjefen for politiadvokatene i Oslo politidistrikt. Foto: OSLO POLITIDISTRIKT

Politiet om kartselskapet: Naturlig at de som mener seg bedratt går til anmeldelse

Politiet mener det har kommet frem opplysninger om mulige bedragerier, men vil ikke starte etterforskning mot Det Norske Kartselskapet før offentlige eller private kunder går til anmeldelse.

I forrige uke gikk Rune Skjold, leder av Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, ut og sa at de vurderte å åpne bedragrietterforskning mot Det Norske Kartselskapet, som selger oppføringer på sitt eget kart.

Dette kom etter at VG gjennom lydopptak hadde avslørt salgsmetodene til kartselskapet. I tillegg viste tall VG hadde hentet inn at kartselskapet hadde fått 7,5 millioner kroner ut av norske kommuner på få år.

Kommuner over hele Norge reagerte sterkt på opplysningene, og flere tok til orde for at kartselskapet burde etterforskes. VG har også dokumentert hvordan kundene lures til å tro at de blir synlige på GPS’er i biler.

Ikke fått anmeldelser

Denne uken falt Oslo-politiets foreløpige konklusjon: De vil avvente bedragerianmeldelser av kartselskapet, før de eventuelt iverksetter etterforskning.

– Når det gjelder de opplysningene som er fremkommet i VG om mulige bedragerier, iverksetter ikke politiet etterforskning på bakgrunn av disse opplysningene. Det er naturlig at de kommunene og selskapene som mener seg utsatt for bedragerier innleverer anmeldelse til politiet på vanlig måte så vil vi selvfølgelig gjøre en konkret vurdering av disse, skriver politiinspektør og påtaleleder Beate Brinch Sand i en e-post til VG.

Til nå har ikke den ansvarlige enheten, Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, mottatt noen anmeldelser.

Sand forklarer at politiet ofte får opplysninger om mulige straffbare forhold.

– Det fører enkelte ganger til at det iverksettes etterforskning uten anmeldelse, men som regel avventer vi anmeldelse som vil kunne gi oss mer konkrete opplysninger å gå videre på, som i denne saken, skriver hun.

Kunne gjenåpnet sak

Sand viser også til en etterforskning av kartselskapet i 2013, som kom i kjølvannet av flere artikler i Aftenposten. En av kundene som mente seg lurt den gang var Oslo universitetssykehus.

– Politiet gjenåpner ikke etterforskningen i de gamle sakene som allerede er henlagt og ikke påklaget. Sakene er nå allerede nesten fem år gamle og gjenåpning av etterforskningen så lang tid etter gir sjelden et godt resultat, skriver påtalelederen.

– Når det gjelder produktet Det Norske Kartselskapet skal ha levert tilbake i 2013, så ble for øvrig også saken løst ved at det ble inngått et forlik med Oslo universitetssykehus, hvor sykehuset fikk en kompensasjon fra selskapet for mangelfullt produkt, skriver Sand.

Henla

Oslo-politiet henla alle anmeldelsene som kom mot kartselskapet i 2013. Bedriften fikk dermed fortsette sin virksomhet uforhindret.

I årene 2014–2016 har kartselskapet solgt for nye 40 millioner kroner.

Ifølge eier Laila Mjeldheim, har hun brukt 80 000 kroner i måneden på at de ansatte skal gå i terapi hos Addictologi Akademiet.

Det betyr i så fall at eieren av Addictologi Akademiet, den omstridte terapeuten Espen Andresen, kan ha mottatt millionbeløp fra kartselskapet.

Kartselskapet: Tar sterk avstand

Mjeldheim har ikke besvart VGs spørsmål i forbindelse med denne saken, men i forbindelse med VGs publisering av skjulte lydopptak fra opplæringen til kartselskapet og tilbakemeldingene fra kommuner som følte seg lurt, uttalte kartselskapets eneeier Laila Mjeldheim følgende:

«Jeg tar sterk avstand fra den type salgsmetoder som opptaket etterlater inntrykk av at finner sted ved DNKS. Det er ikke riktig at selgerne i DNKS blir opplært i metoder eller teknikker for å manipulere kundene, slik det insinueres av VG.»

«Det fremgår av VGs henvendelse til meg, at de aktuelle kommunene er blitt spurt av journalisten hvordan de ser på hva som har fremkommet om DNKS (kartselskapet, red. anm.) den siste tiden. I lys av den massive svertekampanjen som VG har ført mot meg og selskapet over flere måneder, ligger det derfor klare føringer for de som er blitt kontaktet, om at VG bare er ute etter det negative.»

