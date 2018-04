DØDSBRANN: En familie på tre omkom i en campingvognbrann på campingplassen Sokn utenfor Rogaland lørdag. Brannårsaken er foreløpig ikke kjent. Foto: Per Thime / Lyngdals Avis / NTB scanpix

Advarer campingturistene om brannsikkerhet: – Spredningsfaren er stor

Publisert: 17.04.18 11:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-17T09:09:33Z

En brann kan utvikle seg raskt i en campingvogn og til nærliggende vogner. Ekspertene oppfordrer til å ta brannsikkerheten på alvor og ha tilstrekkelig med varslingssystemer.

Lørdag mistet mor, far og sønn i en familie på fire fra Figgjo livet i en campingvognbrann på Sokn camping i Rogaland . Familien etterlater seg en tenåringsjente . Vognen var overtent da brannvesenet kom til stedet, men spredte seg ikke til nærliggende vogner. Det er foreløpig ikke kjent hva som er årsaken til den tragiske brannen, og hendelsen er under etterforskning.

Mandag sier lensmann ved Ryfylkeøyene lensmannskontor, Bjørn Iden, til VG at de foreløpig ikke har noen formening om hvordan brannen kan ha startet.

– Det er jo en campingvogn med et ganske nytt spikertelt, så det kan være flere faktorer, som både strøm, gass, ladere og adaptere, sier Iden.

Han forteller at krimteknisk nå skal fortsette undersøkelsene, og at det vil bli gjennomført flere vitneavhør.

Campinglivet er populært i Norge, og ifølge Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC) finnes det 45.000 bobiler og mellom 300.000 til 350.000 campingvogner her til lands.

Ifølge Norsk brannvernforening er det imidlertid sjelden at det bryter ut brann i campingvogner. Mye på grunn av etablerte regler og retningslinjer.

– Spredningsfaren på en campingplass er ganske stor, og alle campingplasser har utarbeidet en risikovurdering som tar hensyn til slukkemidler og avstanden til nærmeste brannvesen, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Fakta Retningslinjer for brannsikkerhet i bobil/campingvogn Varslingssystem for gass, kullos og brann.

Draget på vognen skal stå slik at den lett kan dras bort.

Kontroll av gassanlegget: Slangen bør byttes hvert femte år, og kontrolleres for sprekker en gang hvert år.

Sjekk pulverapparatet årlig ved å vende det opp ned og sjekk at det står på grønt.

Ha seks kilos pulverapparat ved kombinasjon av spikertelt og campingvogn.

Følge regelverket etablert for den enkelte campingplass nøye.

Varsling bør prioriteres

Brannvernforeningen skulle likevel sett at det kom strengere regler på plass knyttet til varslingssystemer og avstander mellom campingvogner og spikertelt.

– Det er krav om brannvarsler, men ikke om gass- og kullosvarsler. Det synes vi er en utfordring. Har man god varsling er mye gjort i forhold til å starte tidlig innsats, sier Søtorp.

Også Jørgen Snoen, fagsjef i NBCC mener campingfolket er flinke til å ta brannsikkerheten på alvor.

– Det ser vi av at det er veldig få campingvogn- og bobilbranner hvert år, sier Snoen.

NBCC påpeker også viktigheten av korrekt varsling, og stiller seg bak Brannvernforeningens oppfordring om varslingssystemer utover brann.

I tillegg mener begge aktører at det er svært viktig med pulverapparat tilgjengelig. Ifølge NBCC er kravet i dag minst ett tokilosapparat, men både Brannvernforeningen og NBCC oppfordrer til å ha et på seks kilo tilgjengelig, særlig ved kombinasjon av spikertelt og campingvogn.

– Har man varslingssystem og pulverapparatet i orden så går det nesten alltid bra, sier Søtorp.

Vil ha økt avstand mellom vognene

For å unngå spredning av brann på et tett bebygd område som en campingplass, er det også svært viktig at regler for avstand mellom vognene følges. Dagens krav er tre meter, mens Brannvernforeningen mener at det bør økes til minimum fire meter.

– Avstanden mellom vognene er veldig viktig. Med minst fire meter mellom vognene får brannvesenet bedre slukkemuligheter ved at brannspredningen forsinkes noe.

Snoen opplyser at også de anbefaler fire meters avstand mellom vognene.

– En campingvogn eller bobil brenner jo fort opp, så det er veldig avhengig av avstanden til nærmeste brannvesen. Det gir bedre tid med en avstand på fire meter, forteller Snoen.

Ønsker klarere regler

Når det gjelder avstand mellom spikertelt er det i prinsippet krav om åtte meter samtidig som regelverket tillater at byggverk til og med 50m2 kan plasseres nærmere uten at det treffes særlige branntekniske tiltak.

– Vi mener dette fordi vi snakker om et uklassifisert byggverk, oftest koblet til en campingvogn hvor det ikke er entydige krav til samlet brannmotstand. Da er det kjempeviktig at man har gode risikovurderinger for slike oppsett, mener Søtorp. For å operere med 3 til 4 meters avstand må det ligge gode risikovurderinger til grunn.

Han mener regelverket knyttet til spikertelt ikke er klart nok på materialkrav og brannmotstand.

– Mange av spikerteltene oppfatter vi som permanente installasjoner, og de står som regel i årevis. Da må den enkelte campingplass ha gode regler knyttet til sikkerheten rundt dette. Det er et spesielt byggverk ofte med campingvognen som en av veggene, og blir derfor et sammensatt og komplisert brannobjekt, sier Søtorp.

NBCC anbefaler også å være forsiktig med bruk av åpen ild når du oppholder deg i eller ved en campingvogn.

– Både når det gjelder grill og frittstående gassovner, så bør ikke dette være i bruk uten tilsyn, oppfordrer Snoen.

Han forteller at NBCC årlig gjennomfører sikkerhetskontroller på campingplasser i samarbeid med Statens vegvesen, og at også den enkelte campingplass ofte har egne sikkerhetsdager.

Denne artikkelen handler om Bobil

Brann